Élite saison 3 : la bande-annonce annonce la mort d’un personnage

On prend les mêmes et c’est reparti pour une troisième saison d’Élite, l’un des programmes espagnols très suivis sur Netflix. Les prochains épisode sortent ce mois et la plateforme vient de dévoiler une bande-annonce qui va mettre en alerte les fans.

Mélange entre intrigue policière et codes du teen drama, Élite a pu vite se faire connaître parce qu’elle usait d’une recette parfaite pour toucher le public adolescent mais également parce qu’elle a au casting plusieurs acteurs qu’on a pu voir dans La Casa de Papel. Avec deux saisons à son actif, la série ambitionne de divertir en même temps qu’elle veut aborder des thèmes modernes. Que ce soit l’identité sexuelle, la religion ou les rapports entre les classes sociales, Élite mettait les pieds dans le plat en traitant de sujets forts, même si la finesse n’était pas sa principale qualité. Avec son côté sulfureux – qui n’atteint pas les sommets de Skins, par exemple -, le programme mettait toutes les chances de son côté pour obtenir son petit succès.

Polo en mauvaise posture dans la saison 3 d’Élite

La production des saisons s’enchaîne à un rythme soutenu et la troisième va sortir dans les prochains jours, toujours sur Netflix. En amont de cette rentrée, la bande-annonce va pas mal faire causer les suiveurs d’Élite. Cet aperçu s’ouvre sur le retour de Polo, responsable de la mort de Marina dans la saison 1. Détesté, à raison, par ses anciens amis et camarades, il n’est clairement plus en odeur de sainteté. Et il va en payer le prix fort puisque la bande-annonce se boucle sur la chute du personnage. Qui a pu tuer le jeune homme ? Les candidats sont nombreux et l’un des enjeux de cette saison sera de découvrir le ou la responsable. Deux petits nouveaux, incarnés par Leïte Sène et Sergio Momo, se pointeront dans ce bazar.

Pour le reste, la recette Élite ne bouge pas avec du clinquant, du sexe, des intrigues sentimentales, de la manipulation et des jeux de domination entre les personnages. On ne sent pas que les scénaristes ont cherché à réinventer leur programme. Les fans seront donc en terrain conquis, quand les plus sceptiques auront certainement peu de raison de revoir leur position sur le sujet. Avec cette bande-annonce qui veut se faire remarquer, Netflix prépare le terrain en grande pompe pour la mise en ligne des épisodes d’Élite le 13 mars prochain.