Elite saison 3 : Netflix dévoile la date de diffusion en vidéo

Netflix vient de dévoiler la date de mise en ligne de la troisième saison de sa série « Elite » dans un court teaser. Elle débarquera bientôt sur la plateforme.

Au travers d’un court teaser, le géant du streaming vient de révéler la date de sortie de la troisième saison de la série espagnole Élite. Celle-ci devrait ravir les fans, puisqu’elle sera disponible dès le 13 mars prochain.

L’attente ne sera donc plus très longue pour découvrir la suite des aventures de Samuel et ses amis. Arrivée sur Netflix en 2018, la série espagnole s’intéresse à l’histoire de trois adolescents issus de la classe ouvrière et propulsés à Las Encinas, l’école la plus huppée d’Espagne après la destruction de leur ancienne école. Les trois nouveaux arrivants ayant du mal à s’intégrer, de nombreuses tensions apparaissent très vite entre eux et les riches élèves de leur nouvel établissement. Très vite, un meurtre est commis, et la question se pose donc de savoir si le coupable est l’un des trois adolescents ou si quelqu’un d’autre est responsable.

La première saison est sortie en 2018 sur Netflix, et a reçu un très bon accueil de la part du public. La deuxième saison, diffusée l’année dernière, a connu le même succès. Une suite aux aventures des lycéens espagnols était donc logiquement attendue par les fans. On connaît donc désormais sa date de sortie.

Netflix tease la troisième saison avec des images des personnages

Dans une courte vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de Netflix, on découvre le visage des personnages qui apparaîtront dans la troisième saison, se succédant ici à l’écran. À tour de rôle, les jeunes adultes lancent un regard à la caméra sur fond de The Kids Are Coming, de Tones And I, avant que la date du 13 mars 2020 n’apparaisse à l’écran. Voilà qui devrait donc faire saliver les fans de la série.

Les principaux personnages de la série seront de retour pour la suite. Parmi eux, Itzan Escamilla (Samuel), Mina El Hammani (Nadia), Miguel Bernardeau (Guzman), Jaime Lorente López (Nano), et Álvaro Rico (Polo) reprendront ainsi leurs rôles respectifs.

Créée par Carlos Caridad Montero et Darío Madrona, Élite se compose de deux saisons de 8 épisodes d’environ 60 minutes chacune. La troisième ne dérogera pas à la règle puisque le même format sera adopté pour les nouvelles aventures des élèves de Las Encinas.