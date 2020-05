Elite saison 4 : les acteurs principaux quittent la série

La série espagnole pour adolescents "Élite" aura une quatrième saison sur Netflix et c'est un remaniement dans les grandes largeurs qui va avoir lieu. Avec une vidéo choc, le programme se sépare de cinq de ses acteurs principaux. Un vide qu'il va falloir combler pour la suite.

Netflix excelle quand il s'agit de parler aux adolescents avec des séries dans lesquelles ils sauront se retrouver. À l'image de 13 Reasons Why , la création espagnole Élite entreprend de traiter cet âge compliqué par le prisme de la gravité, avec une intrigue qui parvient à mêler des enjeux intimes et une trame supposément trépidante. Au travers de trois saisons, on a vu ce qu'elle avait dans le ventre. Si ses faiblesses sont facilement identifiables depuis le début, nul doute qu'elle s'est quand même imposée comme une série qui emporte le public ciblé. Il suffit de voir l'engouement lors de la saison 3, diffusée cette année, pour comprendre que le phénomène n'est pas encore sur le point de s'éteindre. Netflix compte encore sur le programme et lui donnera une quatrième saison. Saison qui risque de nous dépayser, si l'on en croit la précédente fin. Si vous n'avez pas encore vu les derniers épisodes, on vous déconseille de poursuivre la lecture, parce que les prochaines lignes vont spoiler dans tous les sens !

Cinq acteurs quittent Élite

Pour rappel, Polo (Álvaro Rico) est mort, Malik (Leïti Séne) et Nadia (Mina El Hammani) quittaient l'Espagne pour leurs études, quand Carla (Ester Expósito) en faisait de même pour d'autres raisons. Lu (Danna Paola) et son frangin Valerio (Jorge López) étaient aussi en bonne position pour s'éloigner des murs du lycée Las Encinas. Ce beau monde, principal dans le fonctionnement de la série, n'apparaitra plus à l'écran dans la saison 4. Netflix vient de dévoiler une vidéo présentant les acteurs concernés en train de faire leurs adieux, le tout accompagné d'images de tournage de la précédente fournée d'épisodes.

Élite ose renouveler son casting et c'est l'une des meilleures choses à faire pour partir sur une nouvelle intrigue. La série a tiré sur les précédents enjeux et la majorité des personnages a déjà trop souffert. Pas question, tout de même, de se séparer de tout le monde. Des anciens resteront et on s'attend à ce qu'une grosse poignée de recrues viennent garnir les rangs de la prestigieuse école. En fonction de comment Élite progresse dans le temps, des acteurs qui partent aujourd'hui pourraient revenir dans quelques années, lors d'un retour au bercail.

La saison 4 d'Élite n'a pas encore de date de diffusion. En se basant sur le rythme de diffusion jusqu'ici, une sortie en 2021 paraît trop probable.