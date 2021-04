Élite saison 4 : Netflix dévoile la date de sortie dans un premier teaser

La série sur et pour les adolescents "Élite" ouvrira un nouveau chapitre avec une saison 4 qui va remanier grandement la galerie de personnages. Netflix vient de dévoiler un tout premier teaser qui met en avant le casting et enfin la date de mise en ligne des épisodes.

Élite : du renouveau pour la saison 4

Les productions hispaniques ont pris une importance non négligeable dans le catalogue Netflix. Élite est l'une des séries originales qui a contribué à permettre cet essor. Lancée en 2018, elle a déjà eu trois saisons et va bientôt en obtenir une nouvelle. Une cadence soutenue pour répondre à une capacité d'attente réduite des abonnés. La série mêle intrigue policière et problèmes classiques de l'adolescence (amour, sexe, amitié, relations familiales, recherche d'identité...). Les téléspectateurs ont découvert l'univers impitoyable de Las Encinas, un lycée privé censé former l'élite espagnole. Lorsqu'un autre établissement est touché par un accident, quelques élèves de la classe populaire sont choisis pour intégrer cette école. Ils plongent alors dans un monde qui n'a jamais été le leur. Quand une élève meurt dans d'étranges circonstances, les personnages se retrouvent embarqués dans affaire trépidante.

Élite est arrivée à un tournant avec la fin de la saison 3. Des personnages principaux ne reviendront pas dans cette suite. Une révolution qui risque de dérouter un peu les fans de la première heure. Polo (Álvaro Rico), Malik (Leïti Séne), Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito), Lu (Danna Paola) et Valerio (Jorge López) voguent tous vers d'autres horizons, pendant qu'Itzan Escamilla et Omar Ayuso vont en faire de même à la fin de cette saison. Ce renouvellement permet à Pol Granch, Carla Díaz, Manu Rios et Martina Cariddi de prendre certaines places laissées libres. Le mystère reste cependant entier sur l'approche narrative adoptée par cette nouvelle partie.

Élite ©Netflix

La date de sortie vient de tomber

Netflix vient de révéler un premier teaser de cette saison 4 (à découvrir en une d'article) pour présenter le casting principal. Les anciens se mêlent aux nouveaux dans une petite vidéo sur fond noir. Les arrivants se fondent bien dans la masse et se conforment au style habituel de la série. En attendant une vraie bande-annonce plus consistante, la grosse information à retenir est la date de sortie. La plateforme vient de révéler qu'elle mettra en ligne les épisode le 18 juin prochain. Les vacances estivales seront chargées sur Netflix avec le retour d'Élite, la seconde partie de Lupin et celle de Sky Rojo.