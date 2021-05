Élite : un nouveau teaser de la saison 4 présente les recrues

La série espagnole "Élite" va injecter du sang frais dans ses rangs avec l'apparition de plusieurs recrues qui vont prendre la place de quelques anciens. Netflix a dévoilé un nouveau teaser qui permet aux nouveaux de se présenter.

Élite : une saison 4 en forme de nouveau départ

Nous ne disposons pas encore d'une date de diffusion pour la saison finale de La Casa de Papel. Alors, en attendant, une autre série espagnole va effectuer son retour. Élite revient pour une quatrième salve d'épisodes le 18 juin. Un programme avant tout adressé à un public adolescent, qui se déroule entre les murs de l'école Las Encinas. Un lycée privé réservé à des enfants de familles aisées. Néanmoins, des étudiants plus modestes sont acceptés à la suite d'un étrange accident dans leur précédent établissement. Le choc entre ces deux classes sociales provoque forcément des étincelles et Élite peut embrasser un tas de sujets modernes. On mentirait si on disait que la série était excellente mais on comprend aisément qu'elle ait rencontré le succès auprès des abonnés.

Les recrues se présentent

Après trois saisons, le grand ménage va être fait dans la galerie de personnages. Polo (Álvaro Rico), Malik (Leïti Séne), Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito), Lu (Danna Paola) et Valerio (Jorge López) quittent tous Élite. Quelques tauliers restent dans le coup et ils verront des petits nouveaux se joindre à eux. Pol Granch, Carla Díaz, Manu Rios et Martina Cariddi ont été recrutés pour revigorer le casting et c'est justement eux que l'on découvre dans le nouveau teaser.

Élite ©Netflix

Ils incarneront respectivement Phillippe, Ari, Patrick et Mencía. Netflix a dévoilé une courte vidéo (en une) qui leur permet de s'illustrer chacun avec une petite phrase de présentation. On attendra de les voir davantage en action avant de se prononcer sur leur cas mais, au premier abord, ils vont se fondre à merveille dans le casting. Reste à savoir s'ils seront assez forts pour remplacer les figures qui laissent leur place. Concernant l'intrigue, aucun synopsis officiel n'a été dévoilé. On imagine qu'il sera encore question de romances complexes, d'alliances dangereuses et de secrets inavouables. Une première bande-annonce ne devrait pas tarder à être publiée dans les prochains jours.