Élite : une bande-annonce sexy et mortelle pour dernière saison de la série Netflix

Netflix a mis en ligne de nouvelles images de la huitième et dernière saison d’une de ses séries phénomènes, "Élite". Attention car cet article contient de gros spoilers !

Élite va tirer sa révérence

À l’instar d’autres productions espagnoles comme l’incontournable La Casa de Papel, Élite s’est imposée comme l’une des séries majeures du catalogue Netflix depuis qu’elle a été lancée, en 2018. L’histoire du show se déroule à Las Encinas, l’école la plus huppée d’Espagne. Lorsque trois adolescents ouvriers y sont admis, des tensions apparaissent entre différents élèves. Jusqu’à ce qu’un meurtre soit commis…

Six ans après la sortie de ses premiers épisodes, et après avoir fasciné tant d’abonnés Netflix, Élite dévoilera bientôt sa conclusion. Car la saison 8 sera la dernière du show créé par Darío Madrona et Carlos Montero. Histoire de faire encore un peu plus grimper l’impatience autour de la dernière salve d’épisodes, le géant du streaming vient d’en dévoiler une nouvelle bande-annonce.

Un nouveau mystère dans le trailer de la dernière saison

Les images mises en lignes annoncent un dernier chapitre fou. Pour ces derniers épisodes, les créateurs de la série semblent avoir poussé le curseur encore plus loin en termes de débauche de la part des personnages. Et un nouveau meurtre y est teasé. Ainsi, c’est cette fois Joel qui est assassiné. Ses amis vont donc devoir trouver la ou les personnes responsables.

La dernière saison d’Élite nous proposera ainsi un nouveau mystère. Il y aura un ou plusieurs nouveaux coupables à trouver pour les principaux personnages du show. Et bien sûr, on s’attend à ce que cette dernière saison réponde aux questions laissées en suspens dans les chapitres précédents.

Trois semaines avant l’arrivée de cette conclusion

Comme toutes les précédentes, la dernière saison d’Élite sera découpée en huit épisodes. Ceux-ci seront mis en ligne dans seulement quelques semaines. Car Netflix a choisi de les rendre disponible à partir du 26 juillet prochain. Si la série espagnole va donc s’arrêter, les fans de ce concept pourront toutefois se rabattre ensuite sur la version indienne. Lancée en 2023, Class propose ainsi une relecture du show de Darío Madrona et Carlos Montero. La saison 2 est en préparation. Elle n’a pas encore de date de sortie.