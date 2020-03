Elizabeth Hurley et Hannah Simone (New Girl) dans une nouvelle comédie

Deux actrices bien connues des téléspectateurs s’apprêtent à prendre part au nouveau projet de sitcom de la chaîne CBS. Une rencontre qui risque bien de faire des étincelles…

Deadline dévoile plusieurs informations sur le programme à venir. En effet, si la série n’a pas encore de titre, son pilote s’apprête à être tourné. Derrière la caméra, la talentueuse Pam Fryman, connue pour How I Met Your Mother. Ce nouveau show connaîtra-t-il le même succès ? Ce ne sera pas aisé, mais on le lui souhaite !

A l’affiche de cette comédie, on retrouve donc Elizabeth Hurley (Les Royals, Gossip Girl) et Hannah Simone (New Girl). Les deux actrices seront aussi productrices du pilote, signe de leur investissement dans le show à venir. La sitcom résulte de la rencontre entre trois esprits de tortueux. Corinne Kingsbury, créatrice de la série Dans le noir, John Francis Daley – comédien récurrent dans la série Bones et co-réalisateur du très drôle Game Night, ainsi que son comparse Jonathan Goldstein (Comment tuer son boss?).

La vie de famille

Elizabeth Hurley et Hannah Simone camperont une mère et une fille. On suivra la plus jeune dans son quotidien alors que sa carrière comme celle de son époux décollent simultanément. Pour s’en sortir, Penelope (Simone) ne tarde pas à demander de l’aide à Georgia (Hurley), sa jeune, excentrique et célibataire génitrice.

On en sait un peu plus sur les personnages : Penelope est productrice, son mari Josh pilote de ligne. Leur existence paraît idyllique. Mais Georgia ne va pas tarder à bouleverser le monde du couple et de Levi (leur bambin). Cette dernière agit comme une femme bien plus jeune qu’elle ne l’est en réalité – Penelope est née quand elle avait dix-sept ans. Des crises à venir entre les deux femmes dont le quotidien ne va pas tarder à s’entremêler ? Georgia va-t-elle vraiment tout chambouler dans le monde aseptisé de sa fille ou comprendra-t-elle ses erreurs avant qu’il ne soit trop tard ?

Simone, connue pour son rôle de Cece Parekh dans les sept saisons de New Girl, a plusieurs projets sur le feu. A venir prochainement ? La série Hannah, dans laquelle une jeune femme seule et fauchée crée de nouveaux liens avec son père lorsqu’il lui annonce que sa mère et lui se séparent.

Hurley, à l’affiche de The Royals, s’est quant à elle récemment illustrée dans le rôle de Morgan le Fay, pour la saison 3 de Runaways sur Hulu.