Emergence sur TF1 : c’est quoi cette série qui remplace New Amsterdam ?

Diffusée aux Etats-Unis sur ABC, « Emergence », la série policière de science-fiction, débarque le 12 février sur TF1. Une série mystérieuse dans laquelle une policière recueille une enfant aux capacités hors du commun…

Comme annoncé, TF1 a du faire une pause dans la diffusion de New Amsterdam saison 2. Après avoir passé les épisodes 8 et 9 le 5 février, la chaîne française à dû s’arrêter là puisqu’au Etats-Unis cette seconde saison n’est pas arrivée à son terme. Du coup, pour combler le trou dans sa programmation, TF1 propose à partir du 12 février une série d’un tout autre genre : Emergence.

Emergence ça parle de quoi ?

Voici le synopsis d’Emergence : La série est centrée sur Jo Evans, chef de la police locale, qui prend en charge une fillette amnésique retrouvée près d’un lieu où un mystérieux accident d’avion s’est produit… En lisant cela, difficile de bien cerner ce show diffusé aux Etats-Unis par ABC et d’y voir autre chose qu’une simple série policière. Mais avec la bande-annonce, on comprend que des phénomènes paranormaux seront de la partie, et que l’enfant amnésique dispose de capacités hors du commun.

Après avoir été recueillis par Jo, celle-ci va s’attacher à elle, mais sera rapidement la cible de personnes dangereuses. Jo devra alors combiner entre une enquête sur l’accident et les origines de l’enfant, et la protéger. Un scénario finalement plutôt malin pour maintenir l’intérêt des spectateurs sur plusieurs épisodes.

Des visages bien connus

Pour porter Emergence, on retrouvera plusieurs interprètes que les fans de séries reconnaîtrons sans doute. Il y a déjà Jo, qui est joué par Allison Tolman. L’actrice enfile à nouveau un costume de policière dans une petite ville après avoir le Sergent Molly dans la saison 1 de Fargo, et en apparaissant dans la saison 2. Autrement, on a pu la voir dans des rôles secondaires de Good Girls, Castle Rock ou encore Brooklyn Nine-Nine.

Avec elle on retrouvera également Donald Faison, évidemment Turk dans Scrubs, mais aussi Zabryna Guevara (New Amsterdam), Clancy Brown (Flash, Daredevil) et Terry O’Quinn de Lost. Un beau casting pour une série qui devrait captiver les spectateurs de TF1, au moins le temps des 13 épisodes de la saison 1.

Emergence est à découvrir sur TF1 à partir du 12 février.