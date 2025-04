Emily in Paris : ce personnage central ne devrait pas être dans la saison 5

Une comédienne principale de la série Netflix "Emily in Paris" ne devrait pas être de retour pour la saison 5 alors que le tournage débutera prochainement à Rome et dans la capitale française. On vous dit tout.

Emily in Paris et in Rome dans la saison 5

Emily in Paris est une des séries les plus populaires de Netflix. Dès son arrivée, le show porté par Lily Collins a connu un énorme succès partout dans le monde, et a même rendu la ville de Paris plus attrayante pour les touristes. Et en quatre saisons, il s'en est passé des choses pour notre chère Emily Cooper.

Après avoir enfin cru qu'elle allait pouvoir vivre sa belle histoire avec Gabriel, les choses se sont compliquées, et les deux ont finalement rompu avant même d'avoir été réellement ensemble pour de bon. En fin de saison 4, elle a fait la rencontre de Marcello Muratori, riche héritier d'une grande maison de mode italienne. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Emily a été choisie pour gérer le bureau de l'Agence Grateau à Rome. De quoi entamer cette nouvelle idylle parfaitement... sauf que Gabriel (encore lui) semble bien décider à rattraper ses erreurs passées, et devrait donc se rendre dans la capitale italienne pour lui avouer ses sentiments.

Ainsi, le tournage de la saison 5 d'Emily in Paris se déroulera en grande partie à Rome.

Camille grande absente de la saison 5 ?

Si, comme nous l'apprend Variety, les principaux acteurs ont tous signé pour revenir dans cette saison 5, une comédienne manque à l'appel : Camille Razat. En effet, l'interprète de Camille, la meilleure ennemie d'Emily, n'a pas signé pour apparaître dans la nouvelle saison de la série. Sauf retournement de situation, elle ne devrait donc pas être présente dans ces nouveaux épisodes.

Pour rappel, après avoir cru qu'elle était enceinte de Gabriel, Camille, poussée par un soudain désir de maternité, a décidé d'adopter seule un enfant. Mais cet arc narratif ne sera visiblement pas exploité dans la saison 5 d'Emily in Paris.

Mais que les fans se rassurent : ils pourront compter sur les autres personnages iconiques du show, à commencer par Mindy, Julien, Sylvie, Luc, Alfie, Gabriel, ainsi que Genevieve et Marcello, les derniers arrivés.

Le tournage débutera dans les prochaines semaines à Rome puis à Paris. On peut donc espérer que la saison 5 arrivera sur Netflix fin 2025.