Emily in Paris : Lucas Bravo est d'accord avec nous, le personnage de Gabriel est horrible

Lucas Bravo n'a pas mâché ses mots concernant Gabriel, le personnage qu'il incarne dans la série Netflix "Emily in Paris", et qui se délite au fil des saisons. Il n'est d'ailleurs pas certain de vouloir continuer à l'incarner à l'avenir.

Gabriel, le pire personnage d'Emily in Paris ?

Dans la première saison d'Emily in Paris, on comprenait très bien pourquoi Emily était tombée sous le charme de Gabriel, son voisin, incarné par Lucas Bravo. Sympa, drôle, beau et bon cuisinier, il avait tous les atouts pour la séduire (enfin, mis à part le fait qu'il soit déjà en couple avec une autre).

Mais au fil des saisons, Gabriel est devenu, n'ayons pas peur des mots, un gros con. À tel point que l'on a bien eu du mal à comprendre pourquoi Emily l'avait préféré à Alfie (Lucien Laviscount), à la fin de la saison 3. Et la confirmation de son (très) mauvais choix n'a pas tardé à venir puisque dans la saison 4, Gabriel a agi en bel enfoiré, en la délaissant sur une piste de ski à Megève, alors qu'elle ne savait pas skier (bon, elle a rencontré Marcello, c'est un mal pour un bien).

L'écriture du personnage de Gabriel s'est délitée au fil des saisons d'Emily in Paris, et les fans de la série ne sont pas les seuls à s'en rendre compte. Lucas Bravo lui-même n'en peut plus de subir la lente dégradation de ce personnage, qui était pourtant un atout pour le show Netflix.

"Gabriel se transforme en guacamole"

Dans une interview accordée à IndieWire à l'occasion de la sortie du film Libre de Mélanie Laurent (le 1ᵉʳ novembre sur Prime Video), dans lequel il incarne le braqueur Bruno Sulak, Lucas Bravo n'a pas mâché ses mots sur la manière dont le personnage de Gabriel avait été saccagé au fil des saisons.

Il a déclaré : "Le ‘chef sexy’ était très présent en moi dans la saison 1, mais au fil des saisons, nous nous sommes éloignés en raison des choix qu'ils lui ont imposés." Il a souligné sa frustration face à la transformation de Gabriel, qui est devenu "inconscient de son environnement, toujours victime, et complètement perdu." Cette évolution a rendu le tournage moins agréable pour lui, car il se sentait déconnecté d'un personnage qu'il avait aimé jouer. Il a également ajouté, avec une touche d'humour amer, qu'il voyait son personnage se transformer en "guacamole", une métaphore pour illustrer sa lente dégradation.

Concernant son engagement dans la série, il a ajouté : "Je me demande si je veux faire partie de la saison 5... parce que mon contrat se termine à la saison 4." Bravo a exprimé son souhait de voir Gabriel retrouver son côté "amusant, espiègle et vivant", en notant que "trois saisons à jouer un personnage mélancolique, triste et déprimé, ce n’est plus amusant."

Il a aussi évoqué la difficulté de faire entendre ses suggestions sur le plateau : "J'ai essayé d'apporter des nuances, mais nous n'avons pas beaucoup de liberté sur le plateau." Il a précisé que Netflix et la production étaient probablement réticents à changer la formule qui avait bien fonctionné au départ : "Ils sont très précautionneux pour ne pas changer la recette et la garder telle qu'elle était."

Bravo a conclu en affirmant son amour pour la série et ses acteurs, tout en exprimant sa frustration quant à la direction prise par son personnage. Il reste optimiste et curieux de voir où cela va mener : "La série n'est pas finie."