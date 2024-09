Emily in Paris saison 4 : la comédienne qui incarne Geneviève est la fille d'un célèbre réalisateur français

Dans les cinq derniers épisodes de la saison 4 de la série "Emily in Paris", un nouveau personnage fait son apparition : Geneviève. Mais qui est la jeune comédienne qui l'incarne ? Indice : son père est un des plus célèbres réalisateurs français.

Emily in Paris : la saison 4 est terminée sur Netflix

Pour la première fois depuis le début de sa diffusion, la dernière saison de la série Emily in Paris a été diffusée en deux parties sur Netflix. Et la deuxième partie a été mise en ligne ce jeudi 12 septembre. L'occasion pour les fans du show d'enfin découvrir les cinq derniers épisodes de cette quatrième saison dans laquelle Emily débarque dans une nouvelle ville (et a un nouveau prétendant).

L'épisode 6 débute alors que toute l'équipe de l'Agence Grateau se prépare pour les vacances de Noël. Emily a prévu de rentrer à Chicago pour passer les fêtes en famille, tandis que Gabriel et Camille fêtent Noël ensemble, à Megève, avec les parents de cette dernière. Mais en raison d'une tempête, l'avion pour Chicago est annulé, et Emily se retrouve à devoir passer le réveillon à Megève avec Gabriel, Camille, et la famille, ce qui ne l'enchante pas vraiment. Se rendant compte que Gabriel donne toujours la priorité à Camille, Emily décide de le quitter, et de rentrer à Paris. Mais sur la piste, elle a tout de même eu le temps de croiser la route de Marcello, un bel italien, qu'elle va recroiser quelques jours plus tard en France...

De son côté, Sylvie a la surprise de voir débarquer chez elle Geneviève, la fille illégitime de son époux Laurent. Elle lui propose un job d'assistante à l'agence, et Emily doit la prendre sous son aile. Une arrivée qui va malgré tout provoquer quelques petites tensions.

Qui est la jeune comédienne qui incarne Geneviève ?

Pour camper ce nouveau personnage d'Emily in Paris saison 4, Netflix a jeté son dévolu sur Thalia Besson, la fille de Luc Besson et de Virginie Besson-Silla, âgée de 23 ans. Ça n'est pas la première fois que cette dernière apparaît à l'écran, puisqu'elle avait déjà joué dans les productions de son père, Valérian et la Cité des mille planètes, ainsi que Arthur, malédiction. Son rôle de Geneviève dans Emily in Paris est, à ce jour, le plus important, et il devrait lui offrir de nouvelles belles opportunités.

Si une saison 5 est officialisée par Netflix, elle devrait être de retour à l'écran.