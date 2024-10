"On va se battre" : Emmanuel Macron monte au créneau pour Emily in Paris

Emily in Paris bientôt loin de Paris ? Il n'en est pas question pour Emmanuel Macron qui compte bien conserver la série Netflix dans la capitale. Il en a dit plus dans une interview récente accordée à Variety.

Emily in Paris in Rome

La saison 4 d'Emily in Paris a offert une nouvelle fois son lot de rebondissements aux abonnés Netflix. Après avoir (enfin) rompu avec Gabriel, Emily est tombée sous le charme de Marcello Muratori, un riche homme d'affaires italien, vivant dans la banlieue de Rome avec sa famille. Et comme les choses sont bien faites, l'Agence Grateau a réussi à le convaincre de gérer le marketing de son entreprise familiale de textile, ce qui a conduit à l'ouverture d'un bureau à Rome. Et Sylvie a bien évidemment demandé à Emily de s'occuper de la gestion de celui-ci.

Le dernier épisode de la saison 4 se clôturait donc sur une Emily très heureuse de débuter une nouvelle vie dans la capitale italienne après avoir connu bien des déboires dans la capitale française. Une scène de la série suggérait même que la prochaine saison pourrait bien s'intituler Emily in Rome, et non plus Emily in Paris. Et ça, il n'en est pas question pour le président Emmanuel Macron

"On va se battre"

Dans une interview exclusive accordée au média américain Variety, Emmanuel Macron a été interrogé sur la politique culturelle de la France, des Jeux Olympiques, à Taylor Swift, en passant par Emily in Paris. Et la série le touche personnellement puisque sa femme, Brigitte Macron, a fait une apparition très remarquée dans un épisode de la saison 4.

Concernant la possibilité qu'Emily quitte Paris pour Rome, Emmanuel Macron a été très clair : il n'en est pas question. Il a déclaré :

On va se battre sans relâche. Et nous allons leur demander qu'ils restent à Paris ! "Emily in Paris" in Rome, ça n'a aucun sens.

Concernant un possible caméo de sa part aux côtés de son épouse dans la saison 4, il a tout simplement répondu qu'il était "beaucoup moins attirant que Brigitte". Nous ne savons donc pas si une apparition lui a été proposée par Netflix.