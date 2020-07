Emmanuelle : une série sur l'actrice Sylvia Kristel est en préparation

Des millions de spectateurs ont découvert les sensuelles aventures de l'héroïne éponyme d'"Emanuelle", film érotique iconique sorti en 1974. Un succès phénoménal qui continue de fasciner. Pour preuve, une série sur Sylvia Kristel, l'actrice principale de l'oeuvre de Just Jaeckin, est en préparation.

Emmanuelle : un long-métrage nommé désir

L'héroïne, une jeune femme répondant au nom d'Emmanuelle, vit de manière très libérée avec son mari Jean. Dans l'avion qui l'amène à Bangkok pour le retrouver, elle est séduite par deux passagers. A son arrivée, elle goûtera pour la première fois aux corps des femmes, tandis que son mari tentera de la pousser dans les bras d'un sexagénaire aux mœurs particulières.

Lors de sa sortie dans les salles obscures en 1974, Emmanuelle attire près de 9 millions de curieux. Le long-métrage est resté pas moins de 553 semaines à l'affiche d'un cinéma sur les Champs-Elysées. Désormais intégré au catalogue Netflix, le film adapté du best-seller du même nom n'en finit plus de faire parler.

Une série sur Sylvia Kristel, éternelle Emmanuelle

Selon Variety, la vie de Sylvia Kristel, l’interprète principale du film, native des Pays-Bas, va être portée sur petit écran dans une mini-série produite par Lincoln TV. Actuellement en développement, le programme de six épisodes a pour auteurs Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, scénaristes de Mirage, diffusée sur France 2. Le tournage se déroulera en France, aux Etats-Unis et en Hollande.

Le programme, sobrement nommé Sylvia, est basé sur l'autobiographie de Sylvia Kristel, intitulée Nue. Dans cet ouvrage, la regrettée comédienne s'épanchait sur son succès - et sa descente aux enfers. Ainsi, la série s'intéressera particulièrement à la décennie durant laquelle l'actrice a joué Emmanuelle, avec sa rencontre avec son futur mari, un homme qui la tira très vite vers le bas. Christine de Bourbon-Busset, productrice de Sylvia, s'est exprimée à ce sujet :

Sylvia était brillante mais aussi vulnérable malgré son air assuré et son statut de sex-symbol. Elle a fini par être manipulée par les hommes, notamment dans sa vie privée, et a souffert d'addictions.

L'histoire complexe de l'interprète d'Emmanuelle

La co-fondatrice de Lincoln TV va plus loin en établissant un parallèle entre l'arche narrative développée dans la série et celle du biopic Judy, centré sur Judy Garland. Marc Missonier, l'autre créateur de la société de production, avoue penser que le récit de la vie de Sylvia touchera une corde sensible à l'ère post-MeToo. La comédienne avait souffert d'abus sexuels dans son enfance et est passée de l'anonymat le plus total au statut d'icône de la révolution sexuelle des années 1970. Toutefois, la série montrera que ce bouleversement est à nuancer, car la réification de la femme n'a malheureusement pas cessé d'exister pour autant.

L'ex-mannequin devenue star de cinéma a continué un temps sa carrière en tournant notamment pour Claude Chabrol. La jeune femme s'est illustrée dans le sensuel L'Amant de Lady Chatterley, ainsi que dans le palpitant Mata Hari. Des années plus tard, Sylvia Kristel, de retour dans sa ville natale de Hollande, est devenue peintre. C'est à ce moment de sa vie qu'elle écrit Nue. Elle mène ensuite une existence loin des feux des projecteurs jusqu'à son décès, le 17 octobre 2012.

En attendant Sylvia, vous pouvez retrouver le sulfureux Emmanuelle sur Netflix !