Emmy Awards 2020 : bilan d'une édition satisfaisante

Dans une année particulière marquée par la crise sanitaire, la 72ème édition des Emmy Awards a bien été maintenue. HBO continue de dominer le palmarès avec des prix dans tous les sens. Dans l'ensemble, c'est la satisfaction et un sentiment de justice qui dominent.

Watchmen, Succession et Euphoria cartonnent aux Emmy Awards

Si un événement comme les Oscars peut s'inquiéter de sa faisabilité en raison du coronavirus qui réduit drastiquement les sorties, les Emmy Awards sont tranquilles. On ne voit pas une différence significative par rapport à une année normale, les chaînes et plateformes continuent de fonctionner correctement. Cette édition 2020 était quand même marquée par un respect des distanciations sociales, les stars ont participé virtuellement à la remise des prix grâce à un dispositif exceptionnel. Dans ces conditions, elles n'ont par ailleurs pas manqué de commenter l'actualité politique et d'encourager les téléspectateurs à aller voter lors des prochaines élections.

Mais ce qui compte en priorité, ce sont les résultats. HBO se présentait avec des gros programmes susceptibles de tout rafler. Ça devient une habitude de voir le network dominer les Emmy Awards et il a encore écrasé la concurrence. Succession a été sacrée Meilleure série dramatique, quand Watchmen s'impose comme la Meilleure Mini-Série. La tendance s'est confirmée avec un prix d'interprétation pour Zendaya dans Euphoria (ce qui en fait la plus jeune gagnante dans cette catégorie), un pour Jeremy Strong dans Succession, un pour Mark Ruffalo dans I Know This Much is True, puis Regina King et Yahya Abdul-Mateen II ont eu le leur pour la démentielle série Watchmen. Tout est amplement mérité !

Bienvenue à Schitt's Creek, l'autre gagnante de la soirée

Face à l'hégémonie d'HBO, une petite série a tenu bon. Bienvenue à Schitt's Creek a terminé la course avec 7 trophées principaux sous le bras. Une performance qui peut étonner d'un point de vue français car on ne la connaît absolument pas. Malgré le fait qu'elle ait six saisons au compteur sur la chaîne POP aux USA, jamais un diffuseur français ne s'est penché sur son cas. Cette série comique raconte comment une famille habituée à un mode de vie confortable se retrouve dans l'obligation de déménager dans un coin perdu à cause de soucis financiers. Cette reconnaissance va peut-être donner envie à une chaîne d'acquérir les droits.

À l'exception de Bienvenue à Schitt's Creek, les autres se sont contentés de sa partager les miettes. Apple, Disney et Netflix sont très loin derrière, échouant à confiner que ces nouveaux acteurs ont la carrure pour rayonner lors des grandes occasions. Découvrez ci-dessous le palmarès complet des Emmy Awards 2020 :

Meilleure série dramatique

Succession

Meilleure série comique

Bienvenue à Schitt's Creek

Meilleure mini-série

Watchmen

Meilleure réalisation pour une série dramatique

Succession

Meilleure réalisation pour une série comique

Bienvenue à Schitt's Creek

Meilleure réalisation pour une mini-série

Unorthodox

Meilleur scénario pour une série dramatique

Succession

Meilleure scénario pour une série comique

Bienvenue à Schitt's Creek

Meilleur scénario pour une mini-série

Watchmen

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jeremy Strong (Succession)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Zendaya (Euphoria)

Meilleur acteur dans une série comique

Eugene Levy (Bienvenue à Schitt's Creek)

Meilleure actrice dans une série comique

Catherine O'Hara (Bienvenue à Schitt's Creek)

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Mark Ruffalo (I Know This Much is True)

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Regina King (Watchmen)

Meilleur second rôle masculin dans une série comique

Daniel Levy (Bienvenue à Schitt's Creek)

Meilleur second rôle féminin dans une série comique

Annie Murphy (Bienvenue à Schitt's Creek)

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

Billy Crudup (The Morning Show)

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique

Julia Garner (Ozark)

Meilleur second rôle masculin dans une mini-série ou un téléfilm

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Meilleur second rôle féminin dans une mini-série ou un téléfilm

Uzo Aduba (Mrs. America)