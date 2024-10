En attendant Arcane saison 2, Netflix dévoile un clip impressionnant sur Ambessa

Netflix a fait grimper encore un peu plus l’impatience autour de la saison 2 de "Arcane" en dévoilant un long clip sur le personnage d’Ambessa, dont les images sont superbes.

Après une longue attente, la saison 2 d’Arcane arrive bientôt

Productrice de League of Legends, la société Riot Games a participé avec Fortiche Production à l’adaptation du célèbre jeu vidéo en une série animée, intitulée Arcane. La première saison est sortie en 2021 sur Netflix. Elle suit l’histoire de Vi et Powder, deux sœurs qui vont être amenées à prendre deux chemins opposés avant de s’affronter. La série montre aussi un conflit qui grandit entre deux villes aux conditions de vie diamétralement opposées.

Adapter en série animée l’un des jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années était un pari osé. Mais Riot Games et Fortiche Production (en charge de la réalisation d’Arcane) ont réussi ce pari. Les fans du jeu ont majoritairement acclamé la saison 1 à sa sortie. Désormais, l’attente avant de pouvoir découvrir la deuxième saison n’est plus très longue. Avant qu’elle ne sorte, un clip du show a été mis en ligne.

De superbes images sur Ambessa dévoilées

À quelques jours de la sortie des premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane, et après en avoir dévoilé une bande-annonce il y a quelques jours, Netflix a mis en ligne un clip de la série. Celui-ci s'intéresse au personnage d’Ambessa, et nous raconte ainsi son passé. Le clip vidéo, intitulé Blood, Sweat and Tears, nous montre l’évolution du personnage introduit dans la saison 1 d’Arcane. Fidèle à la première saison de la série, le clip est visuellement impressionnant. La chanson qui accompagne les images est interprétée par Sheryl Lee Ralph.

Dernière saison du show, mais…

Netflix a décidé de sortir la saison 2 d’Arcane en trois parties. Chacune de ces parties devrait compter trois épisodes. La première arrivera le 9 novembre sur la plateforme de streaming. La seconde sortira le 16 novembre. Et la troisième une semaine plus tard, soit le 23 novembre. La deuxième saison du show créé par Alex Lee et Christian Linke sera la dernière. Mais d’autres séries situées dans l’univers de League of Legends devraient ensuite voir le jour. En octobre dernier, Christian Linke avait ainsi expliqué qu’Arcane était seulement "la première de nombreuses histoires situées à Runeterra que nous voulons raconter". Netflix devrait communiquer sur ces futurs projets au cours des prochains mois.