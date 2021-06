En famille sur M6 : que nous réserve la saison 10 ?

L'été arrive enfin et "Scènes de ménages" laisse place à "En famille" sur M6. La famille Le Kervelec est de retour le 5 juillet avec une saison 10 inédite. La joyeuse tribu s'agrandit et promet de nouvelles scènes toujours aussi cocasses.

En famille : Une tribu attachante

Les Le Kervelec sont de retour cet été dans En famille sur M6 pour le plus grand bonheur de leurs millions de fans qui suivent leurs aventures quotidiennes. Au programme de cette saison 10 : nouveaux boulots, nouveaux amours et réseaux sociaux.

L'été dernier, le programme En famille était la fiction française quotidienne la plus regardée par les FRDA-50 et -50, soit 2,7 millions de téléspectateurs en moyenne. Le 29 juin dernier, le programme a atteint un record d'audience historique avec 3,6 millions de téléspectateurs.

Le public est très attaché à Marjorie (Jeanne Savary), Roxane (Charlie Bruneau), Antoine (Axel Huet), Chloé (Lucie Bourdeu), Jacques (Yves Pignot), Brigitte (Marie Vincent) et tous les autres. Prochainement, un prime événement aura lieu pour mettre à l'honneur Marjorie, qui va enfin dire "oui" à Jean-Pierre (Olivier Mag) au Pays Basque. Cela promet d'être le plus beau jour de la vie des futurs mariés ! À moins que cela ne soit le pire...

Roxane va retrouver l'amour

Roxane, campée par Charlie Bruneau retrouve enfin l'amour, 2 ans après le départ de Tarek Boudali qui jouait Kader. Son nouveau prétendant, Milo, sera interprété par Gérémy Crédeville. L'humoriste a participé à On ne demande qu'à en rire et au Jamel Comedy Club. Il est également chroniqueur radio aux côtés de Nagui dans l'émission "La Bande originale" sur France Inter.

Milo (Gérémy Crédeville) - En famille © Noon / Kabo Productions

Milo est en fait, un jeune épicier qui va réussir à faire chavirer le cœur de Roxane. Ensemble, ils vont former un couple aux caractères bien différents. Roxane est une personne hyperactive, très organisée et perfectionniste, Milo quant à lui est beaucoup plus tranquille. Plusieurs sketchs seront axés sur leur différence d'âge également. Gérémy de Crédeville se confie à Télé loisirs au sujet de son rôle :

Il est maladroit. Et c’est, de ce fait, très drôle à jouer. Il ne veut surtout pas mettre les gens mal à l’aise. Mais comme il n’aime pas les silences, il veut toujours essayer de sympathiser avec les gens, même si en réalité ils aimeraient surtout qu’on les laisse tranquille.

Plein de nouveautés

Antoine est toujours aussi passionné par la cuisine et se lance sur les réseaux sociaux avec des tutos. Il n'hésite pas à embarquer toute la petite famille dans ses différentes réalisations, même Pupuce à le droit de participer !

Jacques, lui, a décidé de vendre ses services de bricoleur via une appli. Brigitte entreprend de rénover un vieux cabanon à outils pour en faire une chambre d'hôte. Même tata Lucienne (Marie-Pierre Casey) surfera sur le web, en particulier sur les sites de rencontre.

René, le petit-ami de Lucienne sera interprété par Bernard Larmande qui a fait plusieurs apparitions dans la série Navarro. Quant à Catherine, dite Cathy, l'ex de Jean-Pierre et mère de ses enfants, sera jouée par Gigi Ledron. Elle a déjà été vue dans Dix pour cent ou encore Engrenages.

Il faudra donc être patient avant de retrouver toute la smala Le Kervelec dans En famille sur M6, qui arrivera le lundi 5 juillet.