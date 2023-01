En Place : c'est quoi cette série Netflix hilarante avec Jean-Pascal Zadi ?

Jean-Pascal Zadi, derrière et devant la caméra de la série "En Place" sur Netflix, propose en six épisodes une histoire de conquête politique pas si absurde qu'elle en a l'air. Infiniment drôle, surprenante, servie par un casting génial, "En Place" est un petit événement à ne pas manquer.

Jean-Pascal Zadi au sommet

Jean-Pascal Zadi n'a plus sa formidable dentition, signature physique d'un grand talent qui s'est définitivement imposé avec Tout simplement noir en 2020. Ses incisives démesurées ont laissé place à des dents d'un calibre plus courant, mais elles continuent néanmoins de rayer le parquet, et leur musique est diablement plaisante.

En effet, après sa réalisation qui lui a valu le César du Meilleur espoir masculin en 2021, on l'a vu chez Hazanavicius dans Coupez !, dans L'Année du requin des frères Boukherma, et chez Dupieux dans Fumer fait tousser. Bourreau de travail, celui qui a aussi été rappeur est sur tous les fronts et est à retrouver à partir du 20 janvier 2023 sur Netflix dans sa série En Place, co-créée et co-écrite avec François Uzan.

En Place ©Netflix

Où trouve-t-il le temps ? Mystère. Mais on ne s'en plaindra pas, tant cette série comique sur fond de course à la présidentielle vise juste et fait rire de toutes ses dents. Cette laborieuse métaphore s'arrêtera là, parce que s'il fut d'abord une silhouette amusante du cinéma et de la télévision, il en est aujourd'hui un des représentants les plus charismatiques et surprenants. Scénariste, réalisateur, acteur et sachant aussi s'entourer avec réussite, il prouve avec En Place que l'avenir se fera avec lui.

En Place, 6 x 30mn de plaisir

Pour connaître la qualité d'une personne, on peut regarder sur son entourage. Et pour En Place, le casting rassemblé est en lui-même un témoignage de qualité. Autour de Jean-Pascal Zadi, on retrouve ainsi, et entre autres, Éric Judor, Pierre-Emmanuel Barré, Fary, Marina Foïs, Benoît Poelvoorde, Fadily Camara, ou encore Panayotis Pascot. On notera que des acteurs moins connus tirent leur épingle du jeu avec classe, tout particulièrement Saabo Balde et Jean-Claude Muaka.

L'histoire d'En Place est celle de Stéphane Blé (Jean-Pascal Zadi), éducateur en banlieue qui, après une confrontation avec le maire véreux de sa ville (Benoît Poelvoorde) captée par les caméras, se retrouve propulsé dans la course à l'élection présidentielle. Sympathique, sincère parce qu'un petit peu naïf, il est rejoint par un directeur de campagne intéressé (Éric Judor). Avec son équipe, Stéphane va faire de son mieux pour répondre aux attentes que beaucoup placent en lui...

En Place ©Netflix

En Place est drôle, très drôle, avec ce tempo si particulier de Jean-Pascal Zadi qui est capable d'enchaîner les ruptures de ton et de faire succéder à des vannes hilarantes des vérités et des considérations sérieuses. Les autres candidats, interprétés notamment par Marina Foïs en caricature de Sandrine Rousseau, Pierre-Emmanuel Barré en candidat d'extrême-droite sans filtre, ou encore Benoît Poelvoorde en candidat d'une gauche qui n'a plus de social que son histoire, livrent des portraits amusants et réalistes.

Le gratin de la haute comédie

Le temps de six épisodes, Stéphane Blé va devoir faire le ménage dans son passé, rencontrer la population française, combattre ses opposants, aider les "petits" de la cité et rester intègre autant que possible. L'association Éric Judor - Jean-Pascal Zadi, rôles principaux de la série, fait des merveilles. En Place ne fait pas que dans la blague potache, loin de là, et s'amuse aussi de l'ambiguïté de ses personnages. Car sous couvert d'une simple série comique contemporaine, En Place est aussi une belle critique de la politique et de son personnel, qui pense plus aux intérêts privés qu'à l'intérêt général.

Dans une forme de continuité avec Tout simplement noir, Jean-Pascal Zadi réussit cette nouvelle création haut la main, racontant une histoire où se mêlent intrigues de pouvoir, réflexions politiques et considérations personnelles. Le tout dans un humour constamment ravageur, servi par des interprètes inspirés.