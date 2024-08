C'est une des séries les plus drôles de Netflix, la saison 2 est enfin dispo !

La saison 2 de la série "En place" est disponible sur Netflix. Jean-Pascal Zadi est de retour avec son équipe de choc pour tenter de gouverner la France, mais les galères seront encore nombreuses...

En place sur Netflix : le retour de la comédie géniale de Jean-Pascal Zadi

Beaucoup ont découvert Jean-Pascal Zadi grâce à Canal+ lorsqu'il apparaissait dans Le Before du Grand Journal avec les courts sketches Les Bayes de JP. Il a ensuite peaufiné son style avec Tout simplement noir (2020), faux documentaire co-réalisé avec John Wax. Il y jouait un acteur en galère qui décide d'organiser la première marche de contestation noire en France et faisait intervenir tout un tas de célébrités qui se prêtaient volontiers au jeu de l'auto-dérision. C'est finalement sur Netflix que l'auteur a connu son plus gros succès. Sa série En place (co-créée et co-écrite avec François Uzan) a été l'un des cartons de la plateforme en début d'année 2023.

Cette fois, Jean-Pascal Zadi se donne le rôle de Stéphane Blé, un éducateur de banlieue qui en a marre des promesses non tenues des politiques. Et plus particulièrement celles d'Eric Andrei (Benoît Poelvoorde), le maire supposé de gauche qui n'a rien fait pour les quartiers défavorisés. Instinctivement, Stéphane prend alors la parole devant les caméras lors d'une venue de l'homme politique. Son intervention ne passe pas inaperçue, et un directeur de campagne (Éric Judor) en vient à le convaincre de se présenter aux élections. Une idée absurde pour tout le monde, mais pas tant que ça pour Stéphane, qui va malgré tout être rapidement débordé.

En place saison 2 ©Netflix

Avec En place, Jean-Pascal Zadi tourne en dérision le monde politique et tous les camps. Il amuse en poussant loin les clichés et fait tantôt de Marina Foïs une caricature d'écologiste féministe, tantôt de Pierre-Emmanuel Barré celle d'un candidat d'extrême-droite sans filtre. Si sa comédie fonctionne si bien, c'est aussi parce qu'il ne se donne pas non plus un rôle d'homme parfait, bien au contraire. Stéphane est un gentil benêt, souvent maladroit dans ses propos, mais avec un bon fond et capable d'apprendre de ses erreurs.

Au programme de la saison 2

Composée de six épisodes d'environ 30 minutes, la première saison d'En place est parvenu à capter l'audience avec des situations hilarantes et des répliques à mourir de rire. À la fin, l'inattendu se produisait, ouvrant la porte à une saison 2 toujours plus surprenante. En effet, contre toute attente, Stéphane a été élu président de la République. C'est donc à l'Élysée qu'on le retrouve dans les nouveaux épisodes, mis en ligne sur Netflix ce 29 août 2024. Soit justement durant une période où la France connaît une crise politique. Mais les abonnés de la plateforme de streaming devrait davantage rire devant ce nouveau chapitre d'En place que devant l'actualité.

On retrouve dans cette saison 2 d'En place Jean-Pascal Zadi, toujours accompagné d'Éric Judor, Souad Arsane ou encore de Fadily Camara. Alain Chabat est l'un des nouveaux venus, présent au moins pour faire découvrir les lieux à Stéphane. Alors qu'il tente de monter son gouvernement, le nouveau président va voir sa compagne se faire enlever après avoir voulu taxer les propriétaires blancs des Antilles pour dédommager les descendants d'esclaves. L'occasion de faire intervenir Raphaël Quenard, qui retrouve Jean-Pascal Zadi après Pourquoi tu souris ?.

En place saison 2 est à découvrir en ce moment sur Netflix.