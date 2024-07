En place saison 2 : Jean-Pascal Zadi s'installe à l'Élysée dans un trailer hilarant

Stéphane Blé est officiellement le nouveau président de la République dans la nouvelle saison de la série Netflix "En Place". Entre former un gouvernement et secourir Marion, Jean-Pascal Zadi a apparemment préparé un programme aussi chargé qu'hilarant.

La France a un nouveau président !

Stéphane Blé est de retour ! L'éducateur de banlieue devenu à la surprise générale président de la République dans la première saison de la série En Place prend donc ses quartiers à l'Élysée dans ce trailer très drôle (vidéo en tête d'article). Il est toujours accompagné de la formidable équipe qui l'a aidé à accéder au pouvoir, parmi lesquels Éric Judor, Jean-Claude Muaka et Souad Arsane. Sans oublier évidemment Marina Foïs, Benoît Poelvoorde, Panayotis Pascot...

La série comique créée par Jean-Pascal Zadi, excellente surprise de 2023 revient donc pour une nouvelle saison. Elle sera disponible sur Netflix le 29 août 2024.

Alain Chabat au casting

Hasard d'un calendrier politique bouleversé, c'est en pleine crise politique française que la saison 2 arrive sur nos écrans. L'occasion de s'oxygéner un peu et aborder la chose de manière bien plus légère. Pour qu'on s'amuse au maximum - et se prendre à réfléchir parfois -, Jean-Pascal Zadi a préparé pas mal de péripéties.

À commencer par la constitution de son gouvernement, avec une personnalité de gauche à sa tête. Les négociations avec Corinne Douanier (Marina Foïs) s'annoncent déjà mémorables. Mais les choses vont se compliquer lorsque Marion (Fadily Camara) est enlevée par des descendants de premiers colons antillais...

On ne le verra peut-être pas longtemps dans cette nouvelle saison d'En Place, mais Alain Chabat apparaît dans ces premières images, dans la peau du président de la République sortant. Quant aux autres figures connues de la comédie comme Benoît Poelvoorde et Panayotis Pascot, ils semblent toujours manigancer pour mettre des bâtons dans les roues au nouveau président.