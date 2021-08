En thérapie : Charlotte Gainsbourg dans la saison 2

Voir aussi

Séries Mania 2021 : on a vu Nona et ses filles, avec Virginie Ledoyen et Miou-Miou

La série de Valérie Donzelli intitulée "Nona et ses filles" est présentée en avant-première au Festival Séries Mania à Lille. Au casting de cette nouvelle série prochainement sur Arte, on retrouve Virginie Ledoyen, Miou-Miou et Clotilde Hesme.