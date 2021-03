En Thérapie saison 2 : les scénaristes jettent l'éponge

C'est la série française dont tout le monde parle en ce début d'année. "En Thérapie" nous immerge dans l'intimité du cabinet d'un psychanalyste lors de ses séances avec plusieurs patients. Malgré le succès de la première saison, les scénaristes ont décidé d'abandonner pour la suivante.

En Thérapie : la France se passionne pour la psychanalyse

En pleine période de semi-confinement et de couvre-feu, En Thérapie n'est pas la série idéale pour s'évader. Les épisodes forment un enchaînement de séances entre des patients récurrents et un psy incarné par l'excellent Frédéric Pierrot. Ces cas sont traités au lendemain des attentats du Bataclan, ce qui donne à certaines histoires un ancrage profond et émouvant dans un épisode traumatisant de ces dernières années. Mais il n'est pas question que du terrorisme dans En Thérapie, co-création de Éric Toledano, Olivier Nakache et Laetitia Gonzalez. Grâce à une distribution aux petits oignons (Reda Kateb, Carole Bouquet, Céleste Brunnquell, Pio Marmaï, Mélanie Thierry et Clémence Poésy) et à des thèmes forts, le programme a séduit les français. Qu'ils suivent directement la diffusion sur Arte ou qu'ils se soient tournés vers le service à la demande, où toute la saison a été rendue disponible.

En Thérapie ©Arte

Les scénaristes font de la résistance

Face à l'engouement du public, une saison 2 devrait voir le jour. Cependant, lors d'une interview publiée dans Le Point, le scénariste Vincent Poymiro dévoile que l'équipe chargée de l'écriture a décidé de ne pas revenir pour la suite. Lui, David Elkaïm, Pauline Guéna, Alexandre Manneville et Nacim Mehta sont pourtant des artisans importants de la réussite qu'est la série. Comment se fait-il, après le succès d'En Thérapie, que ces cinq jettent l'éponge ? Un manque de considération de la part de la production serait à l'origine d'un conflit entre les deux camps. Les scénaristes ont réclamé une implication dans le processus créatif et une place "à la table des discussions", ainsi que d'être crédités à la direction artistique ou à la coproduction. Les producteurs auraient promis que ça allait être le cas, pour au final ne pas respecter cet engagement.

Plus généralement, ce cas est un exemple parmi tant d'autres de la place accordée aux scénaristes dans ce milieu. Vincent Poymiro avoue que cette série est loin d'être leur pire expérience mais il regrette amèrement le comportement des décideurs et des financiers. On rejoint ce que dénonce le collectif Paroles de scénaristes, un ensemble de professions qui veut faire bouger les lignes et ne veut plus accepter des conditions de travail inacceptables au regard de leur importance dans le processus créatif.