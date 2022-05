En un battement : une saison 2 pour la série Netflix ? On a la réponse !

La série colombienne "En un battement" a rencontré un gros succès sur Netflix. Découvrez ci-dessous si vous pouvez oui ou non attendre une saison 2 pour le programme.

En un battement : une intrigue à cœur ouvert

En un battement a rencontré un franc succès sur Netflix. Pour rappel, la série s'articule autour de Simon, un homme déterminé à venger la mort de sa femme. Son enquête le mène jusqu'à une horrifiante vérité : son épouse a été tuée en raison d'un trafic d'organes. Une nouvelle des plus choquantes qui met le mari endeuillé sur la piste d'un certain Zacarias. Homme d'affaires aux dents longues, il vit avec sa femme, Camila. Évidemment, les choses ne tardent pas à se corser pour le héros, qui tombe sous le charme de cette dernière. Malheureusement, il ignore tout du terrible secret qui se cache dans la poitrine de l'épouse de Zacarias.

En un battement ©Netflix

La saison 1 de En un battement s'est achevée sur les chapeaux de roues. Attention, spoilers ci-dessous !

A la fin du programme, Zacarias trouve le corps sans vie de Camila dans un lac. Fort heureusement, il s'agit en fait d'une manœuvre destinée à lui faire penser que sa femme est bel et bien morte, alors qu'il n'en est rien. Ainsi, pour échapper à son mari, Camila a décidé de simuler son décès pour avoir une chance de vivre loin de son emprise. Elle se dissimule sous une nouvelle identité et ne parle de son plan à personne, à l'exception de Simon et de sa progéniture. Un happy-end doux-amer ?

Pas vraiment, puisque dans les dernières minutes de l'épisode final, on confie à Zacarias une information de la plus haute importance. L'antagoniste de la série reçoit en effet une vidéo de Camila sous sa nouvelle identité. Un cliffhanger qui laisse à penser que, malgré ses efforts pour lui échapper, la jeune femme n'a pas encore fini d'entendre parler de son mari.

La série de retour pour une deuxième saison ?

Le créateur de la série, Leonardo Padron, s'était exprimé sur l'avenir du programme. À nos confrères d'El Nacional, il avouait son envie de poursuivre l'aventure - en prenant toutefois garde de ne pas crier victoire trop tôt.

En interne les retours sont bons, ils pensent qu'une saison 2 est possible, mais je préfère garder mon enthousiasme discret.

Vous l'aurez compris, la certitude n'était pas de mise du côté de l'auteur. Mais il y a quelques jours, Netflix a finalement rendu sa décision. Pour le plus grand bonheur des fans, En un battement est renouvelée pour une saison 2 ! "Un seul battement ne nous suffit pas", peut-on lire sur les réseaux sociaux de la plateforme au logo rouge. Si pour le moment aucune date de sortie n'a été indiquée, Netflix assure que les spectateurs retrouveront "prochainement" la série. Dans les pages de Deadline, Leonardo Padron exprime sa gratitude suite à cette décision.

Je me sens privilégié et honoré par la responsabilité que Netflix m'a confiée, de continuer à raconter des histoires qui captivent le public.

À quoi s'attendre pour la suite d'En un battement ? Au vu de la fin de la série, on imagine sans mal Simon faire le tour du monde pour retrouver celle qu'il aime et tenter de la protéger. Camila, de son côté, devra faire face ou tenter d'échapper aux fantômes de son passé, à commencer par son redoutable ex-époux.