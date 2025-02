Enfin une date pour la dernière saison de cette série Netflix très populaire !

La troisième et dernière saison d'"Alice in Borderland" est attendue avec impatience par de nombreux abonnés Netflix. Or, elle a désormais une date de sortie.

Alice in Borderland, une adaptation très populaire

Le concept de personnages forcés de jouer à un jeu sadique en se battant pour survivre a déjà été proposé plusieurs fois à l’écran. À titre d’exemple, on peut citer les longs-métrages Battle Royale et Hunger Games. Et en 2020, Netflix a dévoilé la première saison d’une série qui reprend cette idée. Adapté du roman graphique éponyme signé Haro Asō, Alice in Borderland suit trois amis qui sont propulsés dans un Tokyo alternatif et forcés de prendre part à un jeu dangereux afin de rester en vie.

Si les adaptations de mangas sont loin de toujours faire l’unanimité, Alice in Borderland a fait forte impression à sa sortie. Elle est vite devenue l’une des séries les plus populaires de Netflix dans le genre du thriller de science-fiction. Sur Rotten Tomatoes, la moyenne de ses deux premières saisons s’élève à 86% parmi la critique et 91% parmi le public. La série est également très populaire parmi les spectateurs français, comme en témoigne sa moyenne de 4,2 étoiles sur 5 sur Allociné.

La troisième et dernière saison arrivera à la rentrée

De nombreux fans attendent donc avec impatience de découvrir la troisième saison d’Alice in Borderland. Or, via son compte instagram, Netflix vient de partager la date de sortie de ce nouveau chapitre. Celui-ci sera à découvrir à partir du 3 septembre 2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Cette troisième saison sera également la dernière de la série lancée en 2020 et créée par Tsuyoshi Imai. Elle aura le même format que les deux précédentes, puisqu’elle comptera elle aussi huit épisodes.

Des spin-offs seront-ils lancés ?

Du côté des mangas, l’histoire d’Alice in Borderland a été suivie de deux séries dérivées. Intitulés Alice on Border Road et Alice in Borderland Retry, ils ont été publiés respectivement de 2017 à 2021 et de 2021 à 2022 en France. Netflix pourrait donc également les adapter à l’écran.

Toutefois, le service de streaming n’a rien annoncé sur le sujet pour le moment. On ne sait donc pas s’il sera intéressé par l’idée de développer de tels spin-offs. Si la troisième saison d’Alice in Borderland fait un carton, cela pourrait être le cas. Mais il faudra patienter pour le savoir.