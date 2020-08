Engrenages : la saison 8 datée, retour sur la saison précédente avant la diffusion

La série phare de Canal+, "Engrenages", revient très bientôt pour sa huitième et dernière saison. Mais tout le monde est-il capable de dire comment la saison précédente se terminait ? Il semblerait qu'une petite mise à jour s'impose. Attention cet article contient des spoilers sur la saison 7.

Engrenages, la série la plus longue de la Création Originale Canal+

Engrenages c'est huit saisons en 15 ans ! Ce qui en fait la série la plus longue de Canal+, une grande fierté pour la chaîne. Cette longévité n’a pourtant jamais porté atteinte au succès de la série. Engrenages est devenu un classique, néanmoins la huitième saison sera bel et bien la dernière, elle s'intitule même : Engrenages 8 : Dernière enquête.

Engrenages est une série au plus proche du réel, à la fois honnête et humaine. On y traite d'affaires policières complexes, partageant ainsi la vie de flics, avocats, juges et criminels que ce soit dans les bureaux, dans les couloirs du palais ou à la maison... Engrenages se veut aussi une série égalitaire hommes/femmes. Il est vrai que la droiture de Laure et la passion dévorante de Joséphine en font des personnages féminins très forts.

La saison 7

La saison 7 d'Engrenages avait été diffusée en avril 2019. Composée de 12 épisodes, elle se présentait comme telle :

Alors que le groupe de Laure Berthaud a volé en éclats, un double homicide dans un restaurant chinois de Belleville va réunir le tandem Laure-Gilou. Ce qui apparaît comme un simple braquage ayant mal tourné se révèle être une affaire complexe qui amènera le groupe à enquêter dans des réseaux financiers occultes.

Souvenez-vous, le trio Laure (Caroline Proust), Gilou (Thierry Godard) et Tintin (Fred Bianconi) avait explosé à la fin de la saison 6, tandis que le commissaire Herville (Nicolas Briançon), affecté à Cléry-sous-Bois, les aidait à résoudre une affaire. Le commissaire Arnaud Beckriche (Valentin Merlet) avait pris la tête de la 2ème DPJ et, Laure et Gilou vivaient des moments compliqués sous les ordres de ce dernier ! D'autant que la saison 7 démarrait avec le meurtre d'Herville auquel le duo était très attaché.

Le trio des débuts (Tintin, Laure et Gilou)

Laure et Gilou, le duo phare d'Engrenages

Laure revenait d'un arrêt maladie, malgré une santé mentale très fragile du fait de l'état de sa fille Romy, née de sa liaison avec le commissaire Brémont (Bruno Debrandt) qui en a la garde. Cependant, elle reprenait quand même le travail, surtout qu'il s’agissait de l'enquête sur la mort d'Herville. Cette enquête avait conduit le tamdem Laure/Gilou à s'enfoncer dans l'illégalité sous les yeux de l'IGPN (dont Tintin qui en faisait partie). La 2ème DPJ comptait aussi une nouvelle recrue du nom d'Ali Amrani (Tewfik Jallab). Pris sous l'aile de Gilou, Ali terminait la saison plutôt mal, obligé de tuer un suspect d'une part et extrêmement déçu par Gilou d'autre part.

Gilou finissait donc en prison à la fin de la saison 7, il prenait toutes les responsabilités sur lui, jugeant Laure trop fragile. Du coup, fini son duo avec Laure, par contre leur histoire d'amour semble toujours d'actualité, c'est ce que nous découvrirons dans la saison 8. Incarcéré dans l’attente de son jugement, Gilou va trouver un moyen de gagner sa liberté. Brémont, le commissaire de la Crim (ex de Laure donc), va lui demander de se rapprocher d’un bandit et d'infiltrer un gang de braqueurs mené par Cisco (Kool Shen qu'on avait adoré dans son propre rôle dans Validé).

Une réintégration dans la police pourrait-elle être envisageable pour Gilou ?

Joséphine et Edelman

Joséphine Karlsson (Audrey Fleurot) était en prison pour tentative de meurtre sur son violeur. Dans la saison 7, elle était libérée par son fidèle ami Maître Eric Edelman (excellent Louis-Do de Lencquesaing) qui la faisait ensuite travailler dans son cabinet. Elle défendait David Cann, le grand méchant de la saison, ce qui avait d'ailleurs failli finir très mal pour Joséphine, sauvée in-extremis par Ali.

D'autre part, lors de sa détention, Joséphine avait rencontré Lola, avec qui elle partageait le même traumatisme : le viol. Restée en prison, cette dernière sera libérée dans la saison 8 et s’installera chez Joséphine, qui va préparer notamment le procès aux assises du violeur de Lola.

À noter que dans la saison 8, Maître Edelman défendra Gilou. On hâte de voir ça !

Le juge Roban

Le juge Roban (Philippe Duclos) avait vécu des heures difficiles dans la saison 7, et à la fin de la saison, il prenait sa retraite. On ne le verra donc plus... Quelle tristesse ! Il sera remplacé par un nouveau personnage dans la saison 8 : la jeune juge Lucie Bourdieu (Clara Bonnet). Elle ne sera d'ailleurs pas insensible aux charmes de Beckriche... Le commissaire Beckriche, qui lui est sur la sellette depuis la fin de la saison 7 ! Il va donc s’impliquer un peu plus aux côtés de ses hommes. Depuis son arrivée dans la série, il faut avouer que ce personnage nous agace de moins en moins. On pourrait presque l'aimer...

Retrouvez la saison 8 d'Engrenages (composée de 10 épisodes de 52 minutes), en exclusivité sur Canal+ dès le 7 septembre, tous les lundis à 21h.