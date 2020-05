Engrenages saison 8 : Canal+ dévoile un premier teaser sous tension

La saison 8 de la très bonne série française "Engrenages" approche à grands pas. Découvrez un premier trailer des aventures de Laure Berthaud et ses comparses, bientôt diffusées sur Canal+.

La diffusion de la saison 8 d'Engrenages ne saurait plus tarder. Le programme, considéré outre-atlantique comme l'une des meilleures séries françaises, marque son grand retour à la télévision. Lancé en 2005, le show met en scène différents acteurs du monde judiciaire. On suit le commandant Berthaud de la DPJ, flanquée de l'attachant Gilou, mais aussi le juge Roban ou l'excellente avocate Maître Karlsson.

Cette huitième saison sera bel et bien la dernière pour la série phare de Canal+. D'autant que le final de la précédente avait laissé nos héros dans des postures bien délicates. Attention, spoilers !

Le dernier épisode de la saison 7 nous laissait espérer que Laure allait finalement surmonter son blocage et visiter sa fille, Romy. Du côté de Gilou, les choses se gâtaient puisqu'il finissait par porter seul le chapeau dans une affaire de corruption, sauvant de ce fait Berthaud. Une tournure dramatique alors que les deux anciens amants venaient de se retrouver. Le juge Roban devra s'habituer à la retraite - on espère quand même le voir dans les épisodes à venir. Enfin, Joséphine Karlsson, après avoir fait libérer son ancienne co-détenue, va peut-être délaisser plus encore son légendaire cynisme.

Pour ce qui est de l'intrigue, Laure et Ali (Tewkif Jallab), très bonne recrue de la DPJ, vont enquêter sur le meurtre d'un mineur sans identité. Un binôme intéressant puisque le jeune homme, particulièrement sain et rigoureux, n'a jamais franchi les limites de sa profession.

La saison 8 d'Engrenages se dévoile donc dans un trailer sous haute tension. Au rythme des premières notes du thème principal se déroulent une succession de plans serrés sur les visages des protagonistes. L'ambiance pesante et sombre, empreinte de violence et de tension, annonce une toute dernière salve d'épisodes des plus prometteuses.

Pour ceux qui attendent de pied ferme le retour d'Audrey Fleurot, Caroline Proust, Thierry Godard et Philippe Duclos, sachez que d'ici peu, votre vœu sera exaucé ! Reste à espérer qu'Engrenages finira de la même manière qu'elle a commencé : avec panache.