Engrenages, Validé, La Flamme... Canal+ dévoile ses séries pour 2020/21

Canal+ a dévoilé son line-up de la rentrée et pour l'année prochaine. Au programme, plusieurs nouvelles créations originales pour la chaîne cryptée et les nouvelles saisons des séries phares comme "Engrenages", "Hippocrate" ou "Validé".

L'assurance des créations Canal+

Depuis plus d'une décennie maintenant, Canal+ s'est imposé comme une source sûre dans la création des séries. Avec des programmes comme Engrenages ou Le Bureau des légendes, la chaîne cryptée s'est imposée en France et a su s'exporter à l’international. Des séries solides et ambitieuses qui n'ont malheureusement pas toutes connu le succès qu'elles méritaient ou qui n'ont pas su tenir sur la durée. On pense par exemple à Les Revenants (très bonne première saison) ou Maison close. Reste qu'aujourd'hui chaque Création Originale Canal+ est un petit événement et mérite qu'on se penche dessus.

Les Créations de septembre à décembre 2020

Engrenages saison 8 - 10x52

La rentrée de Canal+ sera d'abord marquée par le retour d'Engrenages. Débutée en 2005, la série s'arrêtera à l'issue de sa saison 8 diffusée à partir du 7 septembre.

Voici le synopsis de cette nouvelle saison :

Gilou s’est dénoncé à l’IGPN, il est incarcéré dans l’attente de son jugement. Profitant de la situation, Brémont, le commissaire de la Crim’, va lui demander d’infiltrer un gang de braqueurs, en échange d’une possible réintégration dans la police. De leur côté, Laure et Ali peinent à faire équipe et leur groupe est mis sur la touche. La mort d’un jeune migrant marocain va leur imposer de surmonter le trauma lié à l’incarcération de Gilou. Joséphine s’attache à Souleymane, un mineur isolé suspecté du meurtre, elle décide de le défendre. Le commissaire Beckriche va gérer les rapports avec Lucie Bourdieu, la jeune juge instruisant l’enquête sur l’homicide. Brillante mais peu expérimentée, elle se méfie des méthodes employées par les flics et traque la moindre entorse à la procédure.

La Flamme - 9x26

Par la suite, à partir d'octobre, on changera d'ambiance avec La Flamme, une comédie qui s'annonce complètement folle adaptée du show américain Burning Love. Sorte de parodie de l'émission de télé-réalité Le Bachelor, la série est portée par Jonathan Cohen que 13 femmes tenteront de séduire.

On vous laisse découvrir la bande-annonce ci-dessous :

Possessions - 6x52

La fin d'année verra l'apparition d'une autre nouveauté avec Possessions. L'histoire de Natalie, jeune française expatriée en Israël, accusée d’avoir assassiné son mari le soir de ses noces. Karim, un diplomate français et chargé d'apporter son aide, va développer une fascination pour elle tout en s'interrogeant sur sa culpabilité ou non. La série, composée de 6 épisodes de 52 minutes, est portée par Nadia Tereszkiewicz. On retrouve également au casting Reda Kateb et Judith Chemla. Pas de date de diffusion pour le moment.

Les Créations de 2021

Hippocrate saison 2 - 8x52 / La Guerre des mondes saison 2 - 8x52

L'année 2021 sera d'abord marquée par le retour de deux séries avec Hippocrate saison 2 et La Guerre des mondes saison 2. Deux séries qui ont su trouver leur public. Dans la première on retrouvera les équipes des urgences de l’hôpital Poincaré qui seront confrontées à l'hiver, période où les hôpitaux sont bondés. Dans la seconde, les survivants tenteront de reprendre le contrôle de la planète en envisageant que l’envahisseur puisse être humain.

OVNI(s) - 12x30

Ensuite, deux nouveautés seront au programme de l'année 2021. D'abord OVNI(s), qui se déroule en 1978 et suit Didier Mathure, un ingénieur spatial dont le rêve part en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Il est alors muté au bureau d’enquête spécialisé dans les ovnis. La série est présentée comme une comédie fantastique inspirée d’un bureau qui existe en France depuis la fin des années 70.

Paris Police 1900 - 8x52

Puis Paris Police 1900, qui se déroule en 1899. Voici le synopsis officiel :

La République est au bord de l’explosion, prise en étau entre les ligues nationalistes et antisémites et la menace anarchiste. Le cadavre d’une inconnue retrouvée dans la Seine va propulser un jeune inspecteur ambitieux au cœur d’une enquête criminelle qui révélera un lourd secret d’État. Il va croiser la route de Lépine, de retour à la tête d’une Préfecture vérolée par les luttes de pouvoir, de la première femme avocate et d’une courtisane reconvertie en espionne... Ces personnages que tout oppose vont s’unir pour affronter un coup d’état. La Belle Époque n’a de belle que le nom.

Un beau programme à venir donc qui sera ponctué par la saison 2 de Validé, confirmée par Canal+ mais sans aucune date précise pour le moment.