Entretien avec un vampire : la série ne se fera pas

Si c’est le long-métrage Entretien avec un vampire, qui a permis au grand public de connaître le roman éponyme, ceci n’a pas empêché Anne Rice, l’autrice de la saga, de faire grandir son oeuvre qui compte maintenant 13 volumes. Une saga qui a su trouver son public puisque chaque sortie d’un nouveau tome est un véritable événement pour les fans. Il était donc normal que tout ceci attire l’attention du monde de l’audiovisuel. Ainsi, il y a plus de deux ans, était annoncée la mise en chantier d’une série qui adapterait l’ensemble des romans. Christopher Rice, le fils de l’autrice des livres a vite été recruté en tant que producteur exécutif de la série avec Hulu pour la diffuser. Seulement, tout ne s’est pas passé comme prévu. En 2018, Bryan Fuller était désigné en tant que showrunner mais celui-ci quittait le projet peu de temps après. Dee Johnson a été choisie pour le remplacer plusieurs mois après. Depuis, silence radio absolu.

Malheureusement, les différentes péripéties du développement semblent avoir refroidi la plateforme de streaming qui devait se charger de la diffusion : Hulu. Deadline, vient, en effet, d’annoncer l’annulation de la série sans qu’aucune explication particulière ne soit donnée par le diffuseur. Voilà une nouvelle qui devrait décevoir tous ceux qui se faisaient une joie de voir Lestat sur le petit écran.

Ceci arrive juste après la diffusion d’un message énigmatique sur la page facebook officielle de « The Vampire Chronicles » laissé par Anne Rice, elle-même le 9 décembre dernier :

À tous les merveilleux fans et fidèles supporters de cette page et de la série. Nous savons que cela fait un certain temps que nous ne vous avons pas donné de nouvelles. S’il vous plaît permettez-moi de vous assurer que des choses magnifiques et passionnantes se produisent dans les coulisses et que nous mourrons d’envie de vous en parler. Mais en ce moment particulier, nous avons juré de garder le secret. À la minute, et je vous assure, la MINUTE, nous sommes libres de discuter avec vous des derniers développements, dont beaucoup sont les plus excitants depuis que nous avons commencé à travailler là-dessus, nous le ferons, et nous le ferons ici. Cette page n’est pas morte. Comme Lestat, ce projet vivra pour toujours. Nous savons que vous avez soif, et nous, Lestat et tous les autres, nous allons très bientôt satisfaire cette soif.