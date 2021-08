Entretien avec un vampire : un ancien de Game of Thrones rejoint la série

L'adaptation en série de "Entretien avec un vampire" n'en finit plus de faire parler. Découvrez ci-dessous quel ancien de "Game of Thrones" rejoint le casting dans l'un des rôles principaux !

Entretien avec un vampire : ce que l'on sait déjà

Adapté du roman d'Anne Rice, Entretien avec un vampire a déjà conquis les salles obscures en 1994. Après une bataille acharnée pour récupérer les droits d'adaptation de l'ouvrage, la chaîne AMC remporte le gros lot et annonce une transposition en série du premier tome de la saga de Rice. La première saison d'Entretien avec un vampire, composée de huit épisodes, arrivera donc sur nos écrans dès 2022 !

Pour la petite histoire, sachez qu'AMC ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. A la manière de Netflix et Harlan Coben, la chaîne a signé un contrat en or avec l'autrice, stipulant l'adaptation de dix-huit de ses ouvrages. Les amateurs de monstres aux dents longues et autres créatures nocturnes ont donc de beaux jours devant eux. Par ailleurs, Anne Rice, accompagnée de son fils, officiera comme productrice sur le show !

Qui pour incarner Louis ?

Dans le film de Neil Jordan (Les Borgia), on retrouve Tom Cruise et Brad Pitt dans les rôles principaux. Le premier incarne Lestat de Lioncourt, le vampire sanguinaire responsable de la transformation du second, Louis de Pointe du Lac. On sait que le nouvel interprète de Lestat de Lioncourt n'est autre que l'australien Sam Reid, notamment au casting de GOLEM, le tueur de Londres et Bloom. Mais alors, qui prêtera ses traits au bouleversant Louis ? La réponse vient de tomber et les fans de Game of Thrones devraient apprécier le retour d'un visage pour le moins familier !

Jacob Anderson dans Game of Thrones ©HBO

Comme le révèlent nos confrères de Comingsoon, c'est Jacob Anderson, l'interprète de Ver Gris - guerrier, allié de Daenerys Targaryen et amoureux transi de Missandei -, qui incarnera l'humain devenu vampire. Un nouveau rôle conséquent pour le chanteur et comédien britannique après la fin de l'aventure Game of Thrones en 2019. Cette année, le jeune homme sera à l'affiche de Timestalker, une comédie romantique déjantée écrite par Alice Lowe, avec Natasia Demetriou et Sam Riley. De quoi patienter avant de le voir se glisser dans la peau de notre ami Louis !