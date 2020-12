Equinox sur Netflix : c'est quoi cette série ?

Le catalogue de Netflix s'enrichit, une fois n'est pas coutume, d'une mystérieuse série alliant thriller et ésotérisme. On vous dit tout sur "Equinox", tout droit venue du Danemark !

Equinox : de quoi ça parle ?

La série Netflix est portée par Astrid, une héroïne singulière qui souffre d'étranges visions liées à son traumatique passé. Vingt ans auparavant, en 1999, une classe entière d'adolescents s'est ainsi volatilisée lors d'un road-trip festif. Les trois survivants de ce drame n'ont jamais réussi à se rappeler de quoique ce soit de probant. En 2019, Astrid, qui a perdu sa sœur aînée dans la tragédie, décide de découvrir la vérité sur le drame qui la hante. Son enquête la mène vite sur la piste de rites liés à l'équinoxe de printemps. Plus inquiétant encore, la jeune femme ne tarde pas à se rendre compte que ses actes changent le cours du temps - et donc du passé ?

Equinox ©Netflix

Pour les moins férus d'astronomie, l'équinoxe désigne un instant lors duquel le soleil change d'hémisphère céleste. Du latin æquinoctium, il désigne plus simplement le moment où la durée du jour égale celle de la nuit. On recense les équinoxes de mars et de septembre. Le premier, communément nommé l'équinoxe de printemps, se déroule les 20 ou 21 mars.

Equinox : les origines

Equinox s'inscrit comme le second show danois de la plateforme au logo rouge après The Rain, série à la fois fantastique et dystopique. La nouvelle venue est quant à elle adaptée non pas d'un roman - comme le veut la tradition - mais d'un podcast baptisé "Equinox 1985". Le programme, présenté par Tea Lindeburg, a d'ailleurs été un véritable succès sur iTunes . C'est donc logiquement cette dernière que l'on retrouve aux commandes du show adapté. La créatrice est accompagnée de la productrice de renom Piv Bernth, à laquelle on doit - entre autres - la fameuse The Killing.

Equinox ©Netflix

Interrogée sur la série, Bernth a insisté sur le caractère unique de l'histoire d'Equinox, oscillant sans arrêt entre imaginaire et réalité. Selon elle, le programme interroge de surcroît les notions de destin mais aussi de volonté à travers une famille danoise tout ce qu'il y a de plus normal.

Equinox ©Netflix

Les six épisodes d'Equinox ont été écrits à quatre mains, sans compter celles de Tea Lindeburg. A la réalisation, Soren Balle (The Rain) et Mads Matthiesen (The Model). Côté casting, on retrouve Danica Curcic (The Mist) dans le rôle principal. A ses côtés, Alexandre Willaume-Jantzen (The Head), Peder Holm Johansen (Kidnapping) ou encore Tina Gylling Mortensen (The Killing).

Un Dark en devenir ?

En s'intéressant à Equinox, on ne peut s'empêcher de songer à son aînée, Dark, phénomène en trois saisons qui a tiré sa révérence cette année sur Netflix. Les deux séries semblent partager plusieurs traits communs, des disparitions incompréhensibles au rapport trouble à la temporalité.

Equinox ©Netflix

Lancée dans une quête démesurée, Astrid parviendra-t-elle a retrouver sa sœur après toutes ces années ? Au vu de sa bande-annonce quelque peu glaçante, Equinox semble bien plus tournée vers le mysticisme que Dark. En effet, la série allemande a toujours privilégié une approche certes alambiquée mais scientifiquement crédible. Alors, la série danoise sera-t-elle à la hauteur de son acclamé aînée ?

Plongerez-vous dans l'ambiance brumeuse et occulte d'Equinox, dès le 30 décembre sur Netflix ?