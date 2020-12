Equinox sur Netflix : une bande-annonce intrigante pour la série SF

Netflix vient de mettre en ligne les premières images de sa prochaine série SF d’origine danoise, "Equinox". Et celle-ci promet une histoire complexe remplie de mystères et de rebondissements inattendus.

Une mystérieuse disparition au cœur d’Equinox

L’intrigue d’Equinox est centrée sur une jeune femme en quête de vérité sur la disparition de sa grande sœur. Alors qu’elle n’était qu’une petite fille à l’époque, Astrid a perdu sa sœur Ida lorsque cette dernière et un camion plein de lycéens ont mystérieusement disparu en 1999. Vingt ans plus tard, celle qui est désormais devenue une jeune femme, toujours hantée par des visions de cette époque, apprend qu’un nouveau développement vient d’avoir lieu dans l’affaire. Astrid se met alors en tête de se lancer dans sa propre enquête pour découvrir elle-même ce qu’il s’est réellement passé, et de percer à jour le mystère des événements de 1999. Mais la vérité pourrait être bien plus compliquée qu’il n’y parait…

Une bande-annonce intrigante

Les premières images d’Equinox teasent une série à l’intrigue qui devrait jouer sur l’ambigüité. Tout comme sa principale protagoniste, on devrait avoir du mal à y distinguer le réel de l’imaginaire. Au centre de l’intrigue, Astrid a des visions cauchemardesques depuis petite, et ne semble pas réussir à se détacher du passé. Et la jeune femme révèle que les cauchemars qu’elle faisait à l’époque où sa sœur a disparu lui semblaient réels. La bande-annonce laisse penser que ce détail est un élément important de l’intrigue de la série.

Le concept du temps devrait aussi être au centre de l’intrigue d’Equinox. Seuls trois étudiants sont revenus du voyage en camion, et on peut les voir témoigner de l’événement dans la vidéo de leur interrogatoire pour la police. Celui qui semble avoir été en charge de l’enquête à l’époque est certain que ces trois étudiants « savent quelque chose » qu’ils ont toujours caché à la police. Cela parait être confirmé par le tatouage que l’un d’eux porte, qu’il révèle être la date de sa propre mort lors d’un extrait dans lequel on le voit parler à Ida.

Equinox © Netflix

Equinox arrivera le 30 décembre prochain sur Netflix. La série est composée de 6 épisodes d’environ une heure.