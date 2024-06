Eric : c’est quoi cette série avec Benedict Cumberbatch qui cartonne sur Netflix ?

Benedict Cumberbatch est de retour dans "Eric", une nouvelle série qui cartonne depuis sa mise en ligne sur Netflix. Mais de quoi parle cette mini-série ?

Eric séduit les abonnés Netflix

Six ans après Patrick Melrose, Benedict Cumberbatch tient de nouveau le rôle principal d’une mini-série. Depuis le 30 mai dernier, il est à l’affiche d’Eric sur Netflix. Le show est la nouvelle création d’Abi Morgan. La scénariste s’est déjà illustrée en signant plusieurs drames et thrillers pour le petit écran, comme The Hour et The Split. Et elle revient en force avec sa nouvelle proposition.

Eric s’est très rapidement imposé comme l’un des programmes les plus regardés du moment sur Netflix. Selon FlixPatrol, la série a ainsi intégré le top trois de ce classement dans 54 pays un jour seulement après sa mise en ligne. Ce dimanche 2 juin, elle a même atteint la première place dans 24 pays. En France, elle se place pour l’instant deuxième derrière la première partie de la troisième saison de La Chronique des Bridgerton. Mais que raconte cette série qui captive tant d’abonnés Netflix ?

De quoi parle la série ?

Eric se déroule à New York dans les années 1980. Au centre de son histoire se trouve Vincent, un homme considéré comme l’un des meilleurs marionnettistes de la ville. Un jour, sa vie bascule lorsque son fils, Edgar, disparaît alors qu’il se rendait à l’école. Rongé par la culpabilité, Vincent est peu à peu détruit par cet événement. Toutefois, refusant d’abandonner l’idée qu’il reverra un jour son fils, il se met en tête de construire la marionnette d’une créature dessinée par ce dernier.

Brillamment portée par Benedict Cumberbatch, Eric met en scène le désespoir d’un homme prêt à tout pour retrouver son fils. Aux côtés de l’acteur britannique, Gaby Hoffmann joue sa femme, qui pense qu’il est en train de sombrer dans la folie lorsqu’il devient obsédé par l’idée de construire sa marionnette. McKinley Belcher III incarne le policier chargé de l’enquête sur la disparition d’Edgar.

Eric se compose de six épisodes d’environ une heure. Étant donné la façon dont elle a été construite, elle ne devrait pas avoir de saison 2.