Escape : une suite au téléfilm de W9 est-elle envisageable ?

"Escape", la fiction inédite made in France, semble avoir conquis le cœur des téléspectateurs. Le téléfilm en 2 parties illustre un groupe d'amis coincé dans un escape game angoissant qui s'avère très dangereux. Une suite est-elle envisageable ?

Escape : une fiction inédite en prime time sur W9

La chaîne W9 diffusait le 9 février en prime time, Escape, une fiction française en deux parties. On y faisait la connaissance de Vladimir (Lannick Gautry), qui fêtait son trente-cinquième anniversaire avec ses amis dans un escape game en compagnie d'Hélène (Barbara Cabrita) sa femme, ses deux meilleurs amis Stéphane (David Mora) et Thomas (Johann Dionnet) et la compagne de ce dernier Céline (Astrid Roos).

Une fois à l'intérieur du jeu, ils se rendaient compte que ça n'était pas un escape game comme les autres. Effectivement, les différentes énigmes dévoilaient de lourds secrets sur les participants et de terribles révélations étaient faites perturbant ainsi l'équilibre du groupe.

Escape © Golden Network

Ce huis clos angoissant a rassemblé 1,34 millions de téléspectateurs pour une part du marché de 5,5 %. Un excellent score pour W9. Le casting, le décor ainsi que la thématique de l'escape game a su séduire le public.

Une suite est-elle envisageable ?

Dans Escape l'histoire se termine et les amis repartent chacun de leur côtés complètement abasourdis par toutes les révélations qu'il y a eues pendant le jeu. Cette fiction inédite est produite par le studio Golden Network, et le scénario, très bien ficelé, est écrit par Inan Cicek (À bras ouverts) et Florian Spitzer (Balthazar, Clem). Désormais, la chaîne W9 tend de plus en plus à diffuser ce genre de fictions. De ce fait, une suite pourrait donc être envisageable, selon les déclarations de Jérôme Fouqueray le directeur de la chaîne dans Télé-Loisirs :

Le projet Escape est un point de départ, si le succès est au rendez-vous, on veut continuer soit avec d’autres épisodes, soit avec d’autres fictions longues. On avait l’ambition de se développer dans ce domaine, une grande chaîne doit avoir de la fiction locale de prime.

Escape © Golden Network

Ainsi, Escape leur a donc permis de ce lancer dans cette nouvelle aventure. Le public semble avoir réservé un accueil plus que favorable à cette fiction inédite, ce qui devrait convaincre les producteurs ainsi que le directeur de la chaîne W9 à poursuivre sur cette lancée.