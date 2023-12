Cette prochaine série Prime Video met les hommes à nu dans une bande-annonce "hot"

"Escort Boys", la première série de Ruben Alves pour Amazon Prime Video, se dévoile avec une bande-annonce étonnante. Le programme sera disponible le 22 décembre sur la plateforme de streaming.

Amazon Prime Video a dévoilé la bande-annonce d'Escort Boys, sa prochaine série française. On la doit à Ruben Alves (sa première série), réalisateur entre autres de Miss (2020). Le cinéaste s'intéresse encore aux corps, mais cette fois avec quatre garçons en galère qui vont trouver une drôle de manière de régler leurs problèmes. Tout commencera avec Ben, de retour en Camargue après la mort de son père.

Voulant d'abord relancer la petite entreprise d'apiculteur de son géniteur, il va découvrir que l'un de ses amis, Mathias, qui travaillait avec son père, arrondi ses fins de mois en vendant son corps. D'abord répugné par cela, Ben va finalement se lancer aussi dans l'escorting, avec également Ludo et Zack, et sa petite sœur Charly pour les coacher, dans le but de sauver leur demeure familiale.

Une bande-annonce canon

Comme on peut le voir dans la bande-annonce (vidéo en une d'article), Escort Boys s'annonce hot. La série n'ayant pas froid aux yeux pour montrer le quatuor en action. Ruben Alves s'est clairement amusé à déshabiller ses quatre acteurs, représentés comme des garçons "normaux", et surtout d'abord très mal à l'aise pour assurer dans cette nouvelle profession. C'est de là que devrait venir le comique de la série, avec certains plans volontairement clichés pour mettre en valeur la plastique de ces escort boys.

La proposition a de quoi intriguer, même avec un casting fait de visages peu connus dans l'ensemble. Les quatre amis sont joués par Guillaume Labbé (Plan cœur), Thibaut Évrard (Balle perdue), Corentin Fila (Quand on a 17 ans) et Simon Ehrlacher (Irrésistible), tandis que Charly est interprétée par Marysole Fertard (La Voie Royale). Il y aura également des caméos importants Rossy de Palma, Carole Bouquet, Caterina Murino ou même Zahia Dehar.

Composée de six épisodes de 40 minutes, Escort Boys sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du 22 décembre.