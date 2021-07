Et si c'était mon fils ? : une mini-série britannique à l'honneur sur M6

M6 diffusera le 22 juillet prochain une nouvelle mini-série, intitulée "Et si c'était mon fils ?" ("The Drowning"). Ce programme made in England suit une mère de famille persuadée d'avoir retrouvé son fils, disparu il y a 9 ans...

Et si c'était mon fils ? : une mini-série britannique

Cet été, la chaîne M6 a décidé de mettre à l'honneur les séries anglaises. En effet, après The Cry et Secrets de famille, voici Et si c'était mon fils ? dont le titre original est The Drowning, ce qui signifie la noyade. Cette mini-série sera diffusée le 22 juillet prochain. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà la retrouver en avant-première sur la plateforme Salto.

Et si c'était mon fils ? est composée de quatre épisodes de 60 minutes. La série a déjà été diffusée sur Channel 5 au Royaume-Uni en février 2021. Avec 2.65 millions de téléspectateurs, soit 14.3% de part d'audience, la fiction est devenue la série TV la plus regardée de la chaîne. Elle a battu le score de All Creatures Great and Small.

Et si c'était mon fils ? ©Unstoppable Film / Television and All3Media International

Le tournage a eu lieu à Dublin, dans ses environs et en Irlande. Pour ce qui est des deux rôles principaux, ils sont incarnés par Jill Halfpenny, Jonas Armstrong. Ils ont tous les deux joué dans la série Meurtres au Paradis (Death in Paradise). On retrouve également Rupert Penry-Jones. Et si c'était mon fils ? sera donc sur M6 très prochainement et les quatre épisodes seront diffusés à la suite.

Ça parle de quoi ?

Le fils de Jodie Walsh disparaît lors d'un pique-nique au bord du lac. Le petit garçon, alors âgée de quatre ans, est présumé mort par noyade. Cependant, le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé. Sans cette preuve tangible, Jodie ne peut faire son deuil. Elle reste persuadée que son enfant est peut-être toujours en vie...

Et si c'était mon fils ? ©Unstoppable Film / Television and All3Media International

Ainsi, neuf ans plus tard, alors que la vie a repris son cours, Jodie aperçoit un adolescent sur le chemin de l'école, elle pense alors entrevoir son fils Tom. Dès lors, elle va tout faire pour se rapprocher de ce jeune homme et tenter de comprendre la situation. Sa vie se retrouve totalement ébranlée. Jodie est prête à tout afin de prouver qu'elle a raison et qu'elle n'est pas folle. Va-t-elle réussir à convaincre que l’homme qui s’occupe du garçon n’est pas son père, mais son ravisseur ?

La série réalisée par Carolina Giammetta met en avant l'acharnement d'une mère pour retrouver son enfant. Et si c'était mon fils ? nous entraîne dans une course palpitante à la recherche de la vérité. Cette mini-série n'a malheureusement pas de saison 2 de prévue. Le programme est disponible en avant-première sur Salto et sera diffusé le 22 juillet sur la chaîne M6.