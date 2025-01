Et si le meilleur spin-off de Game of Thrones c'était celui-là ? George R.R. Martin encense la nouvelle série

George R.R. Martin a fait plusieurs révélations importantes sur la prochaine série située dans l’univers de "Game of Thrones", "A Knight of the Seven Kingdoms".

Après House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms arrivera bientôt

Si Game of Thrones a tiré sa révérence en 2019, HBO a choisi d’adapter d’autres histoires situées dans l’univers de la série phénomène imaginée par George R.R. Martin. House of the Dragon est déjà diffusée depuis 2022. Et bientôt, nous pourrons découvrir la troisième série prenant place dans cet univers : A Knight of the Seven Kingdoms.

Alors que House of the Dragon se déroule plus de 170 ans avant les événements de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms se situe entre les deux séries. Son intrigue se déroule 72 ans après la première, et 100 ans avant la deuxième. Elle suit un duo composé du jeune chevalier Ser Duncan le Grand, connu sous le nom de « Dunk », et son ami et écuyer, « Egg ».

George R.R. Martin encense la série

George R.R. Martin a récemment pu découvrir les six épisodes qui composent la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms. Sur son blog, l’auteur a ensuite partagé son avis sur la série. Et s’il n’hésite jamais à critiquer les adaptations qu’il n’aime pas, il a chanté les louanges du nouveau show créé par Ira Parker :

J’ai vu les six épisodes (même si j’admets avoir vu une version non-finalisée des deux derniers), et je les ai adorés. Dunk et Egg ont toujours été certains de mes personnages préférés, et les acteurs que nous avons trouvés pour les jouer sont tout simplement incroyables. Le reste du casting est super aussi.

L’auteur a également confirmé que A Knight of the Seven Kingdoms adaptait Le Chevalier Errant, la première nouvelle qu’il a écrite sur Dunk et Egg. Et selon lui, la série est « une adaptation aussi fidèle qu’un homme raisonnable puisse espérer ». Étant donné l’exigence de George R.R. Martin envers les adaptations de romans, il y a de quoi être enthousiaste en lisant de tels propos de sa part.

Une sortie en automne ?

George R.R. Martin a toutefois tenu à prévenir les fans : A Knight of the Seven Kingdoms n’alterne pas les grosses séquences d’action. Selon l’auteur, la série s’attache surtout à développer en profondeur ses principaux personnages. Il nous explique ainsi à quoi on peut s’attendre avec le show :

Les spectateurs qui cherchent de l’action, plus d’action, et seulement de l’action… eh bien, cette série ne vous satisfera peut-être pas. Il y a une énorme scène de combat, aussi excitante qu’on pourrait le demander, mais il n’y a pas de dragon cette fois, pas d’énorme bataille, pas de Marcheur Blanc… C’est une série sur ses personnages, et elle se concentre sur le devoir et l’honneur, sur la chevalerie et tout ce que cela signifie.

Enfin, George R.R. Martin a fait une dernière révélation importante. Il a annoncé que A Knight of the Seven Kingdoms sortirait « tard cette année ». Avant de préciser que la série arriverait « peut-être en automne ». C’est désormais au tour de HBO de nous donner une date de sortie plus précise. La chaîne américaine ne devrait pas tarder à communiquer sur le sujet.