Euphoria : des nouvelles de la saison 2

"Euphoria" ne nous laisse pas sans rien en attendant la seconde saison. Deux épisodes spéciaux sont sortis pour faire la transition entre les précédents et les prochains épisodes. Mais maintenant Sam Levinson nous donne des bonnes nouvelles de sa création et évoque une probable date de retour.

Euphoria freinée par la crise

Plus d'une année sans Euphoria, ça commence à faire long. Dans une époque où tout va très vite sur le petit écran, on perd l'habitude de patienter. Mais gageons que cette attente sera récompensée le moment venu tant la première saison était prodigieuse. Sam Levinson évoque les travers et la complexité du stade adolescent, en suivant principalement Rue (Zendaya), une accro à la drogue qui tente de se remettre sur le droit chemin. Sa rencontre avec Jules (Hunter Schafer) sera essentielle dans ce nouveau départ.

Après une première saison remarquée, HBO était dans l'obligation absolue de continuer la série. La seconde salve d'épisodes devait se tourner durant la première partie de l'année 2020 mais la crise sanitaire a tout fait tomber à l'eau. Alors que l'équipe devait débuter les prises de vue, Hollywood s'est mis en pause.

Des nouvelles encourageantes pour la saison 2

Euphoria n'a toujours pas recommencé la production de cette prochaine saison mais deux épisodes spéciaux sont sortis en décembre et janvier. L'un sur Rue, l'autre sur Jules. Des suppléments tournés avec une équipe réduite, pour aider les fans à attendre. Maintenant qu'on a pu les voir, on se demande quand nous aurons le plat de résistance. De passage dans le podcast Filmmaker Toolkit de Indiewire, Sam Levinson a pu évoquer l'avenir de la série. Si tout se passe bien, les prises de vue pourront être entamées à partir de mars prochain. Soit un an après la date prévue initialement.

Jules (Hunter Schafer) - Euphoria ©HBO

L'objectif serait de lancer la diffusion des épisodes avant la fin de l'année. Un idéal qui est atteignable, si le tournage ne subit pas encore d'autres contretemps. En visant assez large, on peut espérer découvrir le début de la saison 2 lors de l'hiver 2021. On a pu voir avec d'autres productions que l'industrie sait mettre en place des conditions optimales pour garantir la sécurité des équipes. Mais évitons de parler comme si nous avions des certitudes, la pandémie ne cesse de balayer de la main tout ce que l'on considérait comme certain.

Nous allons suivre avec attention le déroulé du tournage pour surveiller si la sortie évoquée par Sam Levinson reste une échéance réaliste. L'histoire reprendra là où tout s'est arrêté, avec l'amitié de Rue et Jules en suspens, ainsi que des trames secondaires qui doivent encore progresser.