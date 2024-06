Euphoria : un gros changement de prévu pour la saison 3

Après avoir essuyé plusieurs refus quant à la direction que pourrait prendre l’intrigue des nouveaux épisodes de "Euphoria", le créateur de la série semble avoir une nouvelle idée.

Une saison 3 a été commandée pour Euphoria

Parmi les séries les plus plébiscitées du moment, HBO possède dans son catalogue Euphoria. Le show s’intéresse à une lycéenne du nom de Rue. Celle-ci tente de retrouver le chemin de la scolarité en retournant au lycée après avoir séjourné en centre de désintoxication. Elle se rapproche alors d’une autre élève.

Les deux premières saisons de Euphoria sont respectivement sorties en 2019 et en 2022 (en plus de deux épisodes spéciaux diffusés en 2020 et 2021). Elles ont été un triomphe. Elles ont notamment valu à leurs principaux interprètes de s’attirer de nombreuses louanges. Devant un tel succès, HBO a commandé une troisième saison. Et l’un des patrons de la chaîne vient d’en donner des nouvelles.

Rue et ses amis devraient quitter le lycée

Alors que HBO Max a été lancée ce mardi 11 juin en France, deux des patrons du service de streaming ont donné une interview à Variety. Ils se sont exprimés sur ce sujet, mais aussi sur d’autres. Dont la nouvelle saison de Euphoria. Casey Bloys a ainsi fait des révélations sur la série. Il a expliqué que Sam Levinson, son créateur qui écrit actuellement les nouveaux épisodes, voulaient que ceux-ci se déroulent hors du lycée. Donc après cette période de la vie des principaux personnages :

Il y a eu beaucoup d’échanges sur la suite… L’un des problèmes auxquels Sam est confronté est qu’il ne veut plus que la série se déroule au lycée. C’est là où elle se passait et où cela avait du sens avant. Donc quand vous l’enlevez de ce cadre, il y a beaucoup d’échanges sur l’endroit où elle doit se dérouler, combien de temps après cette période elle doit se dérouler… Mais je crois qu’il a une idée qui l’enthousiasme, et il est occupé à écrire.

Interrogé sur le casting des futurs épisodes de la série, Casey Bloys a aussi fait une annonce qui devrait rassurer les fans. Il a ainsi assuré que les mêmes acteurs principaux seraient de retour pour jouer de nouveau leurs personnages. On devrait donc revoir Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney ou encore Jacob Elordi rejouer respectivement Rue, Jules, Cassie et Nate.

La prudence reste de mise

Il convient toutefois d’être prudent sur la suite de Euphoria. En mars dernier, nous vous relayions l’information selon laquelle Sam Levinson avait déjà pitché plusieurs idées qui n’avaient pas été approuvées par Zendaya et par les décideurs de HBO. C’est à cela que pourrait faire référence Casey Bloys en évoquant les "échanges" sur la nouvelle intrigue.

Et si ce dernier pense que Sam Levinson a donc une nouvelle idée "qui l’enthousiasme", le scénariste ne semble pas avoir partagé cette idée avec les décideurs de HBO à l’heure actuelle. Il faudra donc qu’il finisse son script et que celui-ci soit accepté avant que les nouveaux épisodes puissent se concrétiser.