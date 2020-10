Euphoria : il y aura deux épisodes spéciaux et on a une date de diffusion

La diffusion de "Euphoria" a été l'un des temps forts de 2019 à la télévision. La série HBO aura sa seconde saison mais elle subit la crise sanitaire et prendra plus de temps pour arriver. Deux épisodes spéciaux vont tenter de nous faire patienter et le premier dispose déjà d'une date de diffusion.

Euphoria : la saison 2 ne sera pas pour tout de suite Les adolescents d'Euphoria ont encore des choses à délivrer, dans une seconde saison que l'on attend de pied ferme. La première débutait sur le retour à la vie normale de Rue (Zendaya), une adolescente qui venait de passer un séjour en centre de désintoxication. Arrivée au lycée, elle faisait la rencontre de Jules (Hunter Schafer), dans un monde cruel pour les adolescents. La série examine cet âge ingrat et tente d'embrasser les problèmes de société actuels, en le faisant avec beaucoup de style. La seconde saison n'échappe pas la pandémie et ne se tournera pas dans l'immédiat. Le président d'HBO, Casey Bloys, a annoncé que la production ne débutera pas avant 2021, à une date qu'il reste à définir. Pour mieux faire passer l'attente, il a été annoncé qu'un épisode spécial allait se faire pour ne pas laisser les fans sans rien à se mettre sous la dent. Zendaya vient d'égailler notre début de journée en annonçant que c'est finalement deux épisodes spéciaux d'Euphoria qui sont sur le feu. Et, pour continuer avec les bonnes nouvelles, le premier sera diffusé le 6 décembre prochain sur HBO ! Le second pourrait arriver la semaine suivante, même si rien n'est encore précisé. On ne l'attendait pas aussi tôt mais cela est permis par un dispositif de tournage minimaliste. Une équipe réduite doit être convoquée, en respectant les consignes sanitaires. L'intrigue reste secrète pour le moment, ces épisodes devraient servir à faire la jonction entre les deux saisons, avec la mise en place d'enjeux qui seront déterminants par la suite. Nous sommes curieux de voir comment ils vont s'en sortir après la fin de la première saison.Vont-ils se positionner dans la continuité ou prendre des chemins annexes ? La question du coronavirus sera-t-elle évoquée ? On peut aussi penser à l'hypothèse d'un préquel par exemple, ou d'un épisode qui se concentre sur un personnage secondaire. En France, la diffusion sera très probablement sur OCS, avec l'habituel USA+24. Quant à la seconde saison d'Euphoria, une possible disponibilité avant la fin de l'année 2021 reste jouable.