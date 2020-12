Euphoria : l'épisode spécial de décembre a son trailer

Si la seconde saison de "Euphoria" sortira avec du retard, deux épisodes spéciaux arrivent très prochainement pour nous faire patienter. Le premier, qui sera diffusé le 6 décembre, se montre dans une bande-annonce. Les fans de la série ne vont pas être dépaysés.

Euphoria : des épisodes spéciaux à défaut d'une saison 2

Le bijou télévisuel de Sam Levinson est également l'une des victimes de la pandémie. Son tournage ayant pris du retard à cause du contexte, il va falloir s'armer de patience pour découvrir la suite des aventures de Rue. Le personnage campé par Zendaya, est au centre de cette série qui examine avec justesse, cruauté et inventivité l'âge ingrat de l'adolescence. La première saison d'Euphoria débute quand l'héroïne sort d'un séjour en centre de désintoxication afin de traiter son addiction à la drogue. Sitôt revenue à sa vie d'avant, elle retombe dans une spirale infernale et lutte contre ses démons. Sa rencontre avec l'étonnante Jules (Hunter Schafer) va lui faire voir la vie d'un autre côté. Débute une relation amicale, qui va provoquer des sentiments amoureux. Les deux jeunes femmes sont au coeur de la série, mais Sam Levinson dresse le portrait d'une génération qui se cherche, jusqu'à tomber dans le ravin de l'excès.

Euphoria ©HBO

Dans une époque où tout va très vite à la télévision, nous sommes habitués à obtenir rapidement les nouvelles saisons de nos séries préférées. La pandémie nous oblige à faire preuve de patience et pour Euphoria, il faudra très probablement arriver à la fin de 2021 ou en 2022 pour découvrir les prochains épisodes. La première saison s'est achevée avec un flamboyant et déroutant final qui a confirmé toute la maestria de la série HBO.

Pour amoindrir la frustration de l'attente de la prochaine saison, deux épisodes spéciaux vont sortir dans les prochaines semaines. Le tournage a été pensé pour convoquer le moins de monde possible et respecter les exigences sanitaires.

Rue de retour le 6 décembre

Les événements de ces suppléments se dérouleront entre les deux saisons et la bande-annonce du premier épisode nous montre clairement que l'on va d'abord s'attarder sur Rue. C'est le 6 décembre que l'on va retrouver l'héroïne, visiblement juste après la fin du final. Jules est partie de son côté, la laissant sur le quai de la gare. Seule, Rue se rend compte de ce qu'elle a perdu et pourrait encore retomber dans ses travers. On la voit dans un Coffee, en compagnie d'Ali (Colman Domingo). Un homme qu'elle a rencontré à ses réunions pour lutter contre son addiction et qui tente de l'aider comme il peut. L'aperçu de moins d'une minute ne dit pas si tout va se passer dans cet unique lieu mais il devrait avoir une importance. On peut imaginer un dialogue entre les deux personnages, où Rue ressasse son passé et avoue ses regrets, pendant qu'Ali, en oreille attentive, va essayer de lui apporter des clés pour ne pas sombrer. Le tout, agrémenté de flashbacks.

Ce premier épisode centré sur Rue veut probablement dire que le prochain sera sur Jules. On ne sait pas ce qu'elle est devenue depuis son départ. La saison 2 réunira à n'en pas douter les deux amies et on parie que Jules va vite revenir au bercail. Le seconde épisode, sans date pour le moment, pourrait raconter comment elle vit cette séparation et son possible retour. Nous nous avançons sûrement avec cette hypothèse mais ça serait une bonne idée pour amorcer la prochaine saison. L'avenir nous dira si nous sommes dans le vrai.