Euphoria saison 2 : qui est Jessie Andrews, sulfureuse nouvelle recrue du casting ?

Apparue dans le cinquième épisode de la saison 2 de la série "Euphoria", l'actrice Jessie Andrews a un parcours rare dans le milieu hollywoodien. En effet, avant de créer des marques de bijoux et de vêtements, et de s'illustrer donc récemment dans la série de Sam Levinson, la jeune femme s'est fait un nom dans l'industrie pornographique.

Euphoria, la saison 2 touche à sa fin

La série à succès HBO, qu'on peut voir en France sur OCS ou Canal+, va bientôt conclure sa deuxième saison. Euphoria, créée par Sam Levinson, présentée en 2019, et qui a pour stars Zendaya (Rue), Maude Apatow (Lexi) ou encore Hunter Schafer (Jules), s'est attirée des louanges pour son traitement d'une génération Z à la fois désabusée et magnifique, proposant un regard neuf sur les questions de genre, de sexualité, et des sentiments amoureux aujourd'hui. Une série teen mais mature, qui a obtenu de multiples nominations et récompenses en 2020. Étonnante à plusieurs niveaux, Euphoria a ainsi accueilli pour sa deuxième saison, le temps du cinquième épisode, une actrice au profil bien particulier : Jessie Andrews.

De l'industrie pornographique au spectacle mainstream

Si Euphoria est pour la jeune femme de 29 ans une première apparition dans une série à la renommée mondiale, elle n'en est pas à sa première expérience sur un plateau de tournage. En effet, née à Miami, Jessie Andrews cède aux sirènes californiennes et se rend donc à Hollywood en 2010, où elle se construit d'abord une carrière dans le milieu de la pornographie, jusqu'en 2015, travaillant pour des grands studios du genre. Elle obtient plusieurs nominations et prix pour ses performances, mais sa passion est en réalité autre.

En effet, évitant l'impasse dans laquelle cette activité peut souvent mener, elle se lance en 2012 dans la création d'une marque de bijouterie, Bagatiba. Cette même année, elle reçoit le prix de la Meilleure actrice pour Portrait of a Call Girl, décerné par Adult Video News, et se dit, comme le rapporte le magazine W :

C'est le top. Après ça, j'ai pensé que je n'avais plus grand chose à apporter.

Ensuite, en parallèle du développement de ses marques - elle crée aussi du prêt-à-porter -, elle commence le mannequinat, défile dans plusieurs Fashion Weeks, et fait par ailleurs de la musique en tant que chanteuse et DJ. Essayant de décrocher des rôles d'abord dans des courts-métrages, sans succès, elle obtient néanmoins un tout petit rôle dans Chaudes nuits d'été, sorti en 2017 en DTV, et dont Timothée Chalamet est le personnage principal. C'est à peu près au même moment qu'elle fait la rencontre, d'abord virtuelle, de Sam Levinson, via Instagram. À l'époque, le fils de Barry Levinson tourne Assassination Nation.

Je le suivais alors qu'il n'avait que 500 followers et une page privée. Je me disais, ce gars doit être sympa. Il écrit des des scénarios vraiment cool.

Jessie Andrews ©Alec Kugler

Volée par Rue dans Euphoria

Alors, le jour où elle apprend que Sam Levinson cherche de nouveaux comédiens pour la saision 2 d'Euphoria, elle tente sa chance en lui envoyant un message : "Si jamais tu as quelque chose en développement, et que tu penses que je pourrais faire le job, tiens-moi au courant !". Sans plus de préavis, Sam Levinson lui répond peu après : "Hey, tu fais quoi demain ? Ça te dit d'être dans Euphoria ?"

C'est ainsi qu'on la retrouve le temps d'une séquence dans le cinquième épisode, dans le rôle d'une jeune femme qui se fait voler ses bijoux par Rue, entrée chez elle par effraction. En effet, être actrice à Hollywood, et pas que dans l'industrie "adulte", la travaille depuis longtemps. Hyper-active et friande de challenges, elle reconnaît avoir eu la chance d'être là "au bon moment et au bon endroit pour rencontrer les bonnes personnes". Avec ses différentes marques définitivement installées, elle souhaite maintenant s'inscrire pleinement dans le cinéma.