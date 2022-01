Euphoria saison 2 : Sydney Sweeney a fait retirer des scènes de nu

Sydney Sweeney, l'interprète de Cassie dans "Euphoria", a demandé à Sam Levinson de ne pas utiliser des séquences de nu qui, d'après elle, n'apportaient rien à l'histoire ou à son personnage.

Euphoria saison 2 a commencé !

Euphoria est de retour sur HBO et OCS depuis le 10 janvier. La série de Sam Levinson a marqué les esprits dès sa première saison. Le show met en scène la jeunesse américaine à travers une multitude de personnages. Des lycéens d'aujourd'hui qui couchent, boivent, se droguent et se confrontent à une forme de violence directe ou indirecte. Dans un sens, Euphoria est un peu la Skins d'aujourd'hui, avec des thématiques sombres mais une approche visuelle encore plus brute. Sous la bannière HBO, il n'est pas surprenant de voir la série montrer des scènes aussi crues. Notamment lorsqu'il est question de scène de sexe.

Euphoria ©HBO

La chaîne américaine s'est forgée une certaine réputation justement en montrant à l'écran beaucoup de nudité. On se souvient de Game of Thrones. Mais on pourrait en citer bien d'autres. Pour autant, dans Euphoria, ces séquences ne sont jamais gratuites mais servent à l'évolution des personnages.

Sydney Sweeney nue, mais à certaines conditions

Sydney Sweeney avait accepté d'apparaître nue lors de scènes de sexe de la saison 1. Pour la saison 2, plusieurs séquences devaient montrer Cassie sans haut. Mais la comédienne a demandé à ce que ces séquences soient retravaillées, comme elle l'a confié dans une interview pour The Independent. Elle y explique que cela n'avait pas vraiment d'intérêt pour l'histoire et l'évolution de son personnage. Elle a alors pu en parler directement avec Sam Levinson qui a compris sa vision.

Il y a des moments où Cassie était censée être torse nu, et je disais à Sam : 'Je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire ici'. Il a répondu 'Ok, nous n'en avons pas besoin'. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il m'imposait quelque chose ou qu'il essayait juste de mettre une scène de nu pour une série HBO. Quand je ne voulais pas le faire, il ne m'y obligeait pas.

Le problème pour l'actrice n'est pas de se déshabiller. Mais vraiment de le faire si cela apporte quelque chose et que ce n'est pas gratuit. Une position logique et qui montre que la production est à l'écoute de ses interprètes. Sydney Sweeney précise également que le regard porté sur une actrice nue n'est pas le même que sur un acteur qui se déshabille.

Quand un garçon a une scène de sexe ou montre son corps, il remporte toujours des prix et reçoit des éloges. Mais dès qu'une fille le fait, c'est complètement différent. Je suis très fier de mon travail sur Euphoria. Je trouve que j'ai donné une grande performance. Mais personne n'en parle parce que je suis nue. J'ai fait The White Lotus, et tout d'un coup, les critiques ont fait attention à moi.

Euphoria saison 2 est actuellement en cours de diffusion. Elle est disponible sur OCS.