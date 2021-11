Euphoria saison 2 : un nouveau teaser et enfin une date de diffusion

Attendue de pied ferme par sa communauté de fans, la saison 2 de "Euphoria" se présente dans un tout nouveau teaser. Des images dans lesquelles on retrouve l'ambiance qui fait le charme de la série et les personnages. HBO en profite également pour dévoiler la date de diffusion des prochains épisodes.

Euphoria : on sait quand va arriver la saison 2

La première saison d'Euphoria a été un véritable choc. Nous avons rarement vu, dernièrement, une série parvenir à capter ce qu'est le malaise adolescent contemporain. Zendaya et Hunter Schafer ont brillé en Rue et Jules, deux jeunes femmes à la relation complexe. On attendait avec impatience des nouvelles de la saison 2, sa production ayant subi du retard à la cause de la crise sanitaire. Heureusement, on a pu replonger dans l'univers et patienter avec deux épisodes spéciaux très réussis.

HBO nous donne maintenant des nouvelles de la prochaine salve d'épisodes avec un second teaser. On retrouve la folie, l'inventivité visuelle, l'ambiance à la fois sombre et lumineuse, et bien entendu les personnages principaux. Ces images vont ravir les fans mais c'est davantage une annonce que l'on va retenir. Jusqu'à présent, aucune date de diffusion n'avait été communiquée. C'est désormais chose faite et il ne va plus falloir attendre trop longtemps. La saison 2 d'Euphoria va être lancée le 9 janvier 2022 aux États-Unis, sur HBO Max. En France, nous pourrons suivre la diffusion le lendemain, en US+24, sur OCS.