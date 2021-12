Euphoria saison 2 : Zendaya prend de très mauvaises décisions dans la bande-annonce

"Euphoria", l'excellente série de Sam Levinson avec entre autres Zendaya, sera de retour sur OCS le 10 janvier. La saison 2 se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce aussi chaotique qu'enivrante.

La puissance d'Euphoria

Avec Euphoria HBO a encore frappé fort. La chaîne a proposé une nouvelle série puissante pour parler de l'adolescence. Créée par Sam Levinson, et en partie inspirée de sa propre expérience (notamment par rapport à la drogue), la série suit plusieurs jeunes d'un lycée américain. Des jeunes d'aujourd'hui, aussi désabusés que secrètement angoissés et avec chacun des problèmes particulièrement durs. Une manière pour le réalisateur d'Another Happy Day et d'Assassination Nation d'évoquer la drogue mais aussi le rapport au corps, la sexualité, l'influence du porno et du monde digital, l'amitié, l'amour... Un regard éprouvant sur la jeunesse qui a trouvé son public.

En effet, Euphoria a su parler à un public assez large pour que la chaîne américaine décide de renouveler ce qui était à l'origine une mini-série. Il faut dire que les critiques étaient en majorité très positive, comme la nôtre à retrouver ici.

Une bande-annonce enivrante pour la saison 2

Euphoria reviendra donc pour une saison 2 qui promet d'être encore plus chaotique. A la fin de la saison 1, Rue (Zendaya) replongeait dans la drogue après le départ de Jules (Hunter Schafer). La bande-annonce (en une d'article) montre que la jeune fille va poursuivre dans cette direction mais en faisant des choix de plus en plus dramatiques. En effet, elle semble décidée à vendre de la drogue ce qui va lui créer des ennuis encore plus grave.

Rue (Zendaya) - Euphoria ©HBO

Mais malgré cette situation, le ton de la bande-annonce reste étonnamment léger. Emmené par le riff de guitare du morceau Right Down the Line de Gerry Rafferty, la vidéo dégage une certaine fraîcheur via la mise en scène toujours inspirée de Sam Levinson, et s'amuse presque de toutes ces problématiques. C'est cet équilibre entre tragédie et ironie que maîtrise parfaitement Sam Levinson et qui fait, entre autres, la grande qualité d'Euphoria. Parmi les moments les plus drôles, il y a évidemment cette conversation hallucinante dans une voiture de police où une jeune fille découvre que c'est le réveillon, ou encore cette discussion dans les toilettes entre Maddy (Alexa Demie) et Cassie (Sydney Sweeney) à propos du look country de cette dernière.