Euphoria : Sydney Sweeney sera de retour dans la saison 3

Deux ans après les derniers épisodes en date, "Euphoria" prépare sa suite. Et on sait désormais que Sydney Sweeney fera partie des actrices à revenir dans la nouvelle saison.

Sydney Sweeney, l’une des actrices acclamées d'Euphoria

Depuis 2019, Euphoria est l’un des titres principaux du catalogue d’HBO. Créé par Sam Levinson d’après la mini-série israélienne du même nom de Ron Leshem, le show s’intéresse à Rue, une lycéenne qui retourne à l’école après avoir fait un séjour dans un centre de désintoxication. Elle rencontre alors une adolescente trans, Jules, dont elle se rapproche peu à peu.

C’est Zendaya qui interprète Rue dans Euphoria. Sa performance dans les deux premières saisons de la série a largement été acclamée. Mais de nombreux autres membres du casting ont aussi eu droit à des louanges pour leur prestation. Cela a notamment été le cas de Sydney Sweeney, l’interprète de Cassie. Or, les fans de ce personnage vont pouvoir le retrouver dans la suite de la série.

Elle reviendra dans le nouveau chapitre

Deux ans après la diffusion du deuxième chapitre d’Euphoria, le troisième se prépare en coulisses. Et on apprend que Sydney weeney sera de retour dans le rôle de Cassie. C’est l’actrice elle-même qui l’a révélé au cours d’une interview avec Josh Horowitz pour MTV. Elle a expliqué que le tournage de cette nouvelle saison était son prochain projet.

Sweeney s’est d’ailleurs dite « impatiente » de côtoyer de nouveau l’équipe d’Euphoria. Elle retrouvera notamment Zendaya, qui reviendra prêter ses traits à Rue. Comme rapporté par The Hollywood Reporter, Hunter Schafer, Alexa Demie, Jacob Elordi et Maude Apatow seront également tous de retour, dans les rôles respectifs de Jules, Maddy, Nate et Lexi.

Rendez-vous en 2025 pour les nouveaux épisodes

Comme les deux précédents, le nouveau chapitre d’Euphoria devrait être composé de huit épisodes. Ces derniers seront visibles en 2025, même si HBO n’a pas encore communiqué de date précise pour leur diffusion. La première saison avait été proposée à partir de juin 2019, et la seconde à partir de janvier 2022. Il est donc difficile de savoir si les nouveaux épisodes arriveront en début d’année ou plutôt à la rentrée.

D’ici-là, d’autres projets de Sweeney auront été dévoilés. Ce 20 mars sortira en FranceImmaculée, un long-métrage dont elle est la tête d’affiche. On retrouvera ensuite la comédienne dans deux autres films :Eden et Echo Valley. Selon IMDb, ces deux films sont actuellement en post-production. Ils n’ont pas encore de date de sortie.