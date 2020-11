Fais pas ci fais pas ça : découvrez la date et les premières images de l'épisode de Noël

Après plus de deux ans d'absence, "Fais pas ci, fais pas ça" la série star de France 2 va faire son grand retour pour un épisode spécial Noël. Découvrez vite la date de diffusion et les premières images de ce retour tant attendu par les fans.

Fais pas ci, fais pas ça : dix ans de bonheur

Arrivée sur les écrans français en septembre 2007, la série Fais pas ci, fais pas ça a fait la joie des téléspectateurs de France 2 pendant un peu moins de dix ans, avec 68 épisodes, répartis en 9 saisons, qui rassemblaient en moyenne entre 5 et 7 millions de personnes. Un franc succès.

La série suivait le quotidien de deux familles que tout opposait : les Lepic et les Bouley. Habitant à quelques mètres les uns des autres dans la ville de Sèvres en banlieue parisienne, les deux familles avaient une vision de l'éducation et du savoir-être diamétralement opposée. D'un côté les catho-bourgeois Fabienne et Renaud Lepic prônaient une éducation stricte et traditionnelle, tandis que les bobos Valérie et Denis Bouley étaient partisans de l'éducation positive, sans trop de limites. Ces deux visions de la vie donnaient lieu à des situations drôlissimes, portées par un casting de comédiens composé, entre autres, de Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Bruno Salomone (Denis Bouley) et Isabelle Gélinas (Valérie Bouley).

Le dernier épisode diffusé en juin 2017 offrait une vraie fin à cette joyeuse aventure, même si les aficionados de la série auraient bien repris un peu de Fourzitout. Bonne nouvelle : les Lepic et les Bouley reviennent !

Fais pas ci, fais pas ça repasse à table

Annoncé depuis déjà plusieurs mois, le retour de Fais pas ci, fais pas ça sur France 2 se précise. C'est le 18 décembre prochain que les deux familles retrouveront le prime time pour un épisode spécial de Noël de 110 minutes intitulé "Y'aura-t-il Noël à Noël ?"

Le pitch :

Cette année, Fabienne et Renaud Lepic rompent la sacro-sainte tradition : ils ne fêteront pas Noël avec leurs enfants, puisqu’ils partent tous les deux à Las Vegas voir Céline Dion. De leur côté, Valérie et Denis Bouley veulent imposer à leur progéniture un Noël sobre, écologique et altruiste.

Mais la révolte gronde chez tous les enfants « Boulpic », ils exigent de leurs parents un Noël au bon vieux goût d’antan, avec Père Noël, montagne de cadeaux et bon gueuleton. Bref, cette année, plus que jamais, on peut se poser cette question : « Y aura-t-il Noël à Noël ? »

En plus d'avoir dévoilé la date de diffusion de ce téléfilm inédit, France 2 a également mis en ligne les premières images :

Fais pas ci, fais pas ça ("Y'aura-t-il Noël à Noël ?") ©France 2

Fais pas ci, fais pas ça ("Y'aura-t-il Noël à Noël ?") ©France 2

Fais pas ci, fais pas ça ("Y'aura-t-il Noël à Noël ?") ©France 2

France 2 a également mis en ligne une vidéo dans laquelle nous pouvons découvrir les premiers extraits de ce téléfilm très attendu par les fans :

Et pour continuer dans les bonnes nouvelles (en ce moment, elles se font rares), un documentaire inédit sur les coulisses sera diffusé juste après le téléfilm. C'est Noël avant l'heure !