Fais pas ci, fais pas ça : les Bouley et les Lepic reviennent dans une nouvelle aventure

Bonne nouvelle pour les fans de la série culte de France 2 "Fais pas ci, fais pas ça" ! Les Bouley et les Lepic sont bientôt de retour ! En effet, les comédiens tournent actuellement deux épisodes spéciaux, qui devraient être diffusés en 2025. On vous dit tout.

Fais pas ci, fais pas ça : une série française adorée

Fais pas ci, fais pas ça est une série télévisée française diffusée sur France 2 de 2007 à 2017. Créée par Anne Giafferi et Thierry Bizot, la série suit les aventures de deux familles voisines dans la ville de Sèvres, les Bouley et les Lepic, dont les styles de vie et d'éducation sont radicalement différents.

Les Bouley, incarnés par Isabelle Gélinas et Bruno Salomone, adoptent une approche moderne et permissive de l'éducation. Ils prônent la liberté d'expression, l'autonomie et une éducation moins rigide. Leur style de vie est souvent en désaccord avec les conventions traditionnelles, ce qui crée des situations comiques et souvent chaotiques.

Les Lepic, interprétés par Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec, représentent la famille conservatrice et traditionnelle. Leur approche de l'éducation est stricte et structurée, et met l'accent sur les valeurs et les règles. Ils aspirent à maintenir un ordre familial et social qui contraste fortement avec la liberté prônée par les Bouley.

Au fil de ses neuf saisons, Fais pas ci, fais pas ça est devenue un incontournable de la télévision française, attirant à chaque épisode plusieurs millions de téléspectateurs.

Ils reviennent encore !

En 2020, les familles Bouley et Lepic s'étaient retrouvées pour un épisode spécial qui se déroulait durant les fêtes de fin d'année, alors que les deux familles passaient Noël ensemble. Des retrouvailles qui avaient fait plaisir aux fans de la série (l'épisode avait été suivi par plus de cinq millions de personnes), qui attendaient depuis et avec impatience des nouvelles de la suite de leurs aventures. Et bonne nouvelle puisqu'un nouvel épisode spécial en deux parties est actuellement en tournage en Île-de-France !

Dans ce double épisode baptisé On va marcher sur la Lune, les enfants des Lepic et des Bouley, décident d'inscrire leurs parents à un grand concours organisé par l'Agence spatiale européenne pour leur "redonner du souffle et les aider à donner un nouveau sens à leurs vies". Contre toute attente, et après avoir été formés à aller sur la Lune, Fabienne, Renaud, Denis et Valérie sont choisis.

Ces deux nouveaux épisodes de 52 minutes ont été coécrits par Anne Giafferi, et mis en scène par Alexandre Castagnetti. La diffusion devrait avoir lieu en 2025.