Fais pas ci fais pas ça : l'épisode de Noël est confirmé, découvrez l'intrigue

La série française « Fais pas ci, fais pas ça » est de retour cet hiver avec un épisode spécial Noël. Tout le casting a repris le chemin du tournage pour mener à bien cet épisode inédit. Un retour inattendu pour les fans de la série.

Fais pas ci, fais pas ça : un énorme succès populaire

En 2007, Anne Giafferi et Thierry Bizot imaginent la rencontre entre deux familles assez différentes. Pendant 10 ans, ils racontent les destins croisés de la famille Lepic et de la famille Bouley, aux éducations diamétralement opposées. Fais pas ci, fais pas ça rencontre un succès certain et devient une véritable réussite populaire. Une série qui a également lancé les carrières de Valérie Bonneton, Guillaume De Tonquédec et de Bruno Salomone, tous au casting de show. Après 10 ans, 9 saisons et 68 épisodes, personne ne s'attendait à revoir les familles Bouley et Lepic à l'écran. Pourtant, cet hiver, ils sont tous de retour pour un épisode spécial de Noël.

Le tournage a commencé

Les fans l'attendent depuis l'arrêt de la série en 2017. Fais pas ci, fais pas ça reprend du service le temps d'un épisode spécial de Noël. La production a débuté le tournage ce samedi 19 septembre dernier. Celui-ci va s'étendre jusqu'au 20 octobre prochain, pour une sortie cet hiver. Le tournage se déroule en région parisienne et l'épisode sera évidemment diffusé sur France 2 pendant les vacances de Noël. C'est le réalisateur Michel Leclerc, déjà à l’œuvre sur les saisons 7 et 9, qui s'occupera de la réalisation de ces retrouvailles. Ce dernier a d'ailleurs récemment posté sur son compte Instagram une photo avec les enfants de la série accompagnée du commentaire « ça promet ! ».

L'épisode racontera comment Fabienne et Renaud Lepic (Valérie Bonneton et Guillaume De Tonquédec) rompent une de leur plus chère tradition : ils ne fêteront pas Noël avec leurs enfants. En effet, ils décident de partir tous les deux à Las Vegas pour voir Céline Dion. De leur côté, Valérie et Denis Bouley (Isabelle Gélinas et Bruno Salomone) veulent imposer à leurs enfants un Noël sobre, écologique et altruiste. Évidemment, les descendants de la famille Bouley ne partagent pas cet avis.

Ils exigent un Noël à l'ancienne avec Père Noël, montagne de cadeaux et repas excentrique. Bref, cette année, plus que jamais, on peut se poser cette question : « Y aura-t-il Noël à Noël ? ». Sans date de sortie précise, cet épisode spécial sera l'occasion de revoir le casting de la série. Et de permettre aux fans des retrouvailles agréables avec leurs personnages préférés. Rendez-vous cet hiver sur France 2 !