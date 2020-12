Fais pas ci fais pas ça sur France 2 : que nous réserve l'épisode spécial Noël ?

Bonne nouvelle pour les fans de la série "Fais pas ci, fais pas ça" ! Après plus de deux ans d'absence, les Lepic et les Bouley reviennent sur France 2 le 18 décembre pour un épisode spécial Noël. Que nous réserve-t-il et est-il à la hauteur des attentes ? On vous dit tout.

Fais pas ci, fais pas ça : incontournable série française

En septembre 2007, la série Fais pas ci, fais pas ça débarque sur les écrans français et suscite très vite l'engouement du public. En moyenne, le programme réunit entre 5 et 7 millions de téléspectateurs.

Pendant un peu moins de dix ans (et neuf saisons), les familles Bouley et Lepic s'invitent régulièrement dans nos salons, pour notre plus grand bonheur. Le pitch de la série est simple : elle suit le quotidien de ses deux clans que tout semble opposer. D'un côté les Bouley, partisans de l'éducation positive et du cool, de l'autre les Lepic et leur vision très stricte voire rétrograde de l'éducation. Ces deux visions de la vie donnaient lieu à des situations rocambolesques et surtout très drôles, portées par un casting de comédiens composé, entre autres, de Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Bruno Salomone (Denis Bouley) et Isabelle Gélinas (Valérie Bouley).

La série s'est arrêtée en juin 2017, en offrant une véritable fin à l'aventure Fais pas ci, fais pas ça, mais les producteurs ont décidé de faire un joli cadeau de Noël en avance aux téléspectateurs en cette année 2020 maussade avec un épisode spécial intitulé : "y'aura-t-il Noël à Noël ?"

Des retrouvailles en bonne et due forme

Dans cet épisode spécial, rien ne va plus du côté de Sèvres : Fabienne et Renaud rompent la sacro-sainte tradition puisqu'ils décident de ne pas fêter Noël avec leurs enfants, puisqu'ils partent à Las Vegas (ou "Las Vega" comme dirait Fabienne) voir Céline Dion. Mais les enfants ne l'entendent pas de cette oreille. Du côté des Bouley, leur petite dernière, véritable ersatz de Greta Thunberg leur mène la vie dure, et ils décident de faire un Noël 100% écolo. Mais les choses ne vont évidemment pas se passer comme prévu !

Fais pas ci, fais pas ça ("Y'aura-t-il Noël à Noël ?") ©France 2

Le plaisir de retrouver ces deux familles est intact, les enfants ont (beaucoup) grandi, et les parents ne se sont pas arrangés. Les scénaristes ont eu la bonne idée d'inclure des sujets d'actualité à cet épisode comme la pandémie de Covid-19, l'écologie, les violences policières, ou encore le véganisme.

On regrette juste qu'ils aient parfois poussé un peu trop le curseur, en essayant justement d'entasser un peu trop de sujets de société en 110 minutes, ce qui donne parfois lieu à des séquences superficielles et même surjouées. Mais peu importe, nous sommes heureux de retrouver tous ces personnages une dernière fois, ainsi que quelques rôles secondaires comme Christiane, jouée par Isabelle Nanty, et d'entendre Denis Bouley chanter son célèbre tube "Médusor" vêtue de son superbe costume de méduse.