Falcon et le Soldat de l'Hiver : Anthony Mackie évoque l'héritage du bouclier et Old Man Captain

En mars prochain la série Marvel « Falcon et le Soldat de l'Hiver » débarque sur Disney+. La promotion du show a commencé tranquillement. Le comédien Anthony Mackie, qui incarne Faucon, a d'ailleurs parlé de l'héritage du bouclier, et d'un éventuel Old Man Captain.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : la deuxième série Marvel

Tandis que WandaVision fera ses débuts dès ce vendredi 15 janvier sur Disney+, la prochaine série Marvel à voir le jour sera Falcon et le Soldat de l'Hiver. Prévu pour le 19 mars prochain, le show prendra place après les événements de Avengers : Endgame et présentera les aventures de Faucon et du Soldat de l'Hiver, toujours incarnés respectivement par Anthony Mackie et Sebastian Stan.

Dirigée par Malcolm Spellman, la série racontera comment le Faucon va devoir s'imposer pour récupérer le bouclier de Captain America. Tandis que ce dernier lui avait confié à la toute fin du film des frères Russo, le gouvernement ne l'entend pas de cet avis, et lui préférerait l'Agent US, campé par Wyatt Russel. Le reste de la distribution se compose notamment d'Emily VanCamp de retour dans la peau de Sharon Carter et de Daniel Brühl qui reprend son rôle de Baron Zemo.

Le Faucon sera-t-il vraiment le nouveau Captain America ?

Mais une question demeure. Dans les comics, après la mort de Captain America, c'est Bucky (alias Le Soldat de l'Hiver) qui devient le nouveau Captain. Mais ça, c'est seulement dans un premier temps. Quand Steve Rogers revient à la vie, il redevient Captain America. Par la suite, quand celui-ci devient le Old Man Captain, c'est le Faucon qui a la lourde tâche d'endosser le costume à la bannière étoilée. Ainsi, dans les comics, les deux fidèles alliés de Steve Rogers sont devenus Captain America. Les frères Russo ont donc suivi religieusement les histoires papiers.

Faucon (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Pourtant, alors que tout le monde pensait que Faucon allait devenir le nouveau Captain, Anthony Mackie vient créer le doute. Lors d'une interview avec The Jess Cagle Show, il rappelle que son personnage n'a pas réellement accepté ce titre :

À la fin de Avengers: Endgame, Cap a décidé qu'il allait prendre sa retraite, et il m'a demandé de prendre le bouclier, mais à aucun moment, je n'ai accepté ou dit que je serai Captain America. Donc, la série imagine qui va prendre le bouclier et qui va être Captain America, si Steve ne revient pas.

Si Steve ne revient pas ?

Cette dernière phrase soulève une nouvelle question. La série Falcon et le Soldat de l'Hiver va-t-elle ramener Steve Rogers sur le devant de la scène ? Sera-t-il toujours vieux ? Et la véritable question, est-ce que Chris Evans en sera toujours son interprète ? Dans les comics, les scénaristes ont en effet vieilli Captain America. Ils ont présenté une transcription différente du mythe en proposant un Old Man Captain. Un vieille homme toujours porté par le sérum du super soldat. Un genre très à la mode dans les comics, qui développent de plus en plus le vieillissement des héros à travers des histoires comme Old Man Logan, Old Man Hawkeye ou encore Old Man Star Lord. Ainsi, cette représentation de Steve Rogers serait en passe de revenir dans la série :

Dans Avengers : Endgame ils voulaient un vieux gars pour jouer Chris Evans. Ils ont donc présenté trois acteurs. Mais aucun ne convenait. Ils ne ressemblaient pas à Chris Evans vieux. Le personnage va avoir 95 ans et est toujours aussi beau. Alors, ils ont amené une équipe de maquillage, des prothèses et en ont fait un vieil homme. Et puisque Chris est bon acteur, cela a fonctionné. Il a réussi avec sa voix et tout. Il a fait un excellent travail.

Steve Rogers (Chris Evans) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Difficile de savoir si le personnage va réellement apparaître dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et si tel est le cas, difficile de savoir si Chris Evans va revenir avec ses prothèses, si il sera vieillit numériquement, ou si Marvel Studios pense tout simplement à prendre un nouvel acteur dans la peau du personnage. Enfin, on ne sait pas non plus si le Old Man Captain aura un rôle récurrent ou s'il n'apparaîtra que le temps d'un caméo. Réponse dès le 19 mars 2021.