Falcon et le Soldat de l'Hiver : ce débat sur la rémunération des Avengers

Dans le premier épisode de "Falcon et Le Soldat de l'Hiver", Sam Wilson essaie tant bien que mal d'obtenir un prêt bancaire. Une séquence a priori anodine mais qui pose plus que jamais la question du salaire chez les Avengers. Un débat qui a d'ailleurs soulevé une certaine polémique.

Ma question préférée : qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille ?

Depuis ses débuts, les Avengers sont connus pour être une organisation indépendante. Cela veut donc dire qu'ils ne dépendent d'aucune hiérarchie gouvernementale (cela aurait pu être le cas au cours des événements de Captain America : Civil War, mais on connaît la suite). Cela signifie également que ce n'est pas l'Etat qui les rémunère. Par conséquent : qui paie ces sauveurs du Monde ?

Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Le fait qu'un Avenger demande un prêt à la banque dans Falcon et Le Soldat de l'Hiver, montre que les temps sont durs pour les super-héros après les événements d'Avengers : Endgame. Il faut dire que le claquement de doigts de Thanos a créé une sacrée pagaille, notamment chez ceux qui ont disparu pendant cinq ans. Ainsi, Bucky Barnes, Sam Wilson et bien d'autres se retrouvent complètement fauchés, dans un monde qui a continué sans eux. Surtout, la précarité de certains Vengeurs confirme bel et bien une chose qui a soulevé l'ire de certains membres de la communauté Marvel.

Non, Tony Stark ne payait pas les Avengers

Au cours du premier épisode de la série Marvel, on comprend d'une part que les revenus des Avengers sont assurés par de généreux donateurs. D'autre part que le multi-milliardaire Tony Stark alias Iron Man ne délivrait aucun salaire à ses coéquipiers, alors qu'il le pouvait largement. Une information qui a fait naître une improbable polémique auprès des fans du MCU. En effet, certains ont été choqués par la nouvelle, au point de réclamer que le défunt super-héros soit purement et simplement supprimé du MCU.

La séquence de la banque dans Falcon et le Soldat de l'Hiver a d'ailleurs fait beaucoup parler au sein même de Marvel, comme le raconte le créateur du show Malcolm Spellman :

On a reçu des appels de Kevin Feige, président de Marvel Studios, de Louis D'Esposito, co-président, de Victoria Alonso, vice-présidente, de Nate Moore, vice-président de la production... Tout le monde chez Marvel avait envie de donner son avis.

Anthony Mackie tente de mettre fin à la polémique

Interrogé par ce débat qui devient de plus en plus vivace au sein de la communauté Marvel, Anthony Mackie a répondu sans détour. En effet, l'interprète de Falcon pensait lui aussi qu'Iron Man rémunérait ses partenaires :

C'est intéressant. Je me suis toujours posé la question : "Quand les Avengers se présentent, ils détruisent des villes entières et écrasent des gens, mais que font-ils dans la vie ? D'où vient leur argent ?". J'ai toujours cru que c'était Tony Stark parce que, de toute évidence, il possède une concession Audi quelque part. Je pense qu’ils le font pour l’amélioration du monde, pour sauver la vie des gens. Ils ont leurs tenants et aboutissants, leurs petits boulots pour s’assurer qu’ils sont pris en charge ; parrainage gouvernemental, financement, logement gouvernemental.

Le débat n'a donc pas fini de s'éteindre sur ce sujet. À moins que la suite de Falcon et Le Soldat de l'Hiver finisse par apporter des réponses, du moins financières, à nos super-héros.